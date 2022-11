Molly-Mae Hague fond en larmes à cause d’une douleur atroce alors qu’elle s’ouvre au moment où elle n’a pas pu sortir du lit

MOLLY-MAE Hague a révélé qu’elle souffrait d’une douleur “atroce” et qu’elle était incapable de sortir du lit la semaine dernière.

La star de télé-réalité – qui est enceinte de son premier enfant avec son petit ami Tommy Fury – a déclaré qu’elle était pétrifiée après avoir commencé à ressentir de graves crampes d’estomac.

La personnalité des médias, 23 ans, qui était seule à la maison pendant que Tommy était à Dubaï pour un match de boxe, a débattu de l’opportunité d’appeler une ambulance après qu’elle soit soudainement tombée malade.

“Je me suis couchée à quatre heures du matin, je me suis réveillée avec les crampes d’estomac les plus atroces, je paniquais littéralement”, se souvenant de l’expérience effrayante, a déclaré Molly-Mae.

« J’ai essayé de me sortir du lit pour aller aux toilettes et je ne pouvais pas marcher.

“Je me sentais si mal et j’ai pensé à m’appeler une ambulance, je paniquais.”

La star de Love Island a déclaré qu’elle avait peur d’être seule après que la douleur soit devenue insupportable.

“Je n’ai jamais eu de maux d’estomac ou de vent piégé qui avaient ressenti cela auparavant, donc je ne savais pas si je devais être calme et laisser les choses s’installer ou agir”, a-t-elle poursuivi sur sa dernière vidéo YouTube.

“C’est vraiment difficile à savoir, je ne veux pas faire perdre de temps à qui que ce soit, ni même appeler le 111 ou même réveiller Tommy.

“Je me roulais littéralement dans mon lit, je me sentais tellement mal, puis Tommy a dû partir pour l’aéroport pour prendre un vol à 5h du matin.





« C’est toujours le cas, quand j’ai besoin de lui et que je ne me sens pas bien, il faut qu’il aille quelque part.

“Toute la journée, je ne me suis toujours pas senti à 100%, mais je pense que je suis arrivé à la conclusion que je pense que j’ai un insecte à l’estomac ou une sorte d’insecte de maladie.”

La directrice créative de PLT a également révélé qu’elle avait souffert d’atroces crampes aux jambes la nuit précédente.

“Je me suis réveillée environ quatre heures avec la pire crampe au monde que j’aie jamais ressentie à la jambe, je n’ai jamais ressenti de crampe comme celle-ci, toute ma jambe était raide comme une règle”, a-t-elle déclaré aux fans.

“J’étais littéralement allongé là pendant environ 20 minutes en pleurant d’agonie.

“Je n’ai ressenti aucune crampe pendant la grossesse, je ne sais pas si c’est un symptôme de grossesse, mais c’était juste très aléatoire.”

La future maman vit actuellement sa meilleure vie à Dubaï avec son petit papa Tommy.

Le week-end, elle avait l’air sensationnelle en montrant sa bosse de bébé grandissante en bikini.

Le YouTuber a posé dans un haut court rose côtelé regardant chaque pouce la délicieuse momie en attente.

Elle l’a associé à des bas bas qui montraient parfaitement sa belle bosse de bébé.

Fin septembre, le couple adoré a annoncé qu’il attendait son premier enfant.

Partageant une jolie vidéo avec des fans montrant sa bosse, elle a déclaré : “J’ai hâte de vivre des aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé”.

Quelques jours plus tard, ils ont révélé qu’ils avaient une fille.

Dans le message, elle a également révélé qu’elle était enceinte de plus de six mois – et les fans ont supposé qu’elle devait accoucher en janvier.

