Molly-Mae Hague et Tommy Fury taquinent le sexe du bébé après l’annonce surprise d’une grossesse

MOLLY-MAE Mae Hague et Tommy Fury ont taquiné le sexe de leur bébé après l’annonce surprise de leur grossesse.

Les stars excitées de Love Island sont sur le point de devenir parents pour la première fois.

YouTube/MollyMae

Molly-Mae Hague, enceinte, a taquiné le sexe de son bébé dans une nouvelle vidéo émouvante[/caption]

YouTube/MollyMae

Le couple célèbre après avoir découvert[/caption]

YouTube/MollyMae

Enceinte Molly a documenté son parcours de grossesse sur YouTube[/caption]

Le couple, tous deux âgés de 23 ans, a annoncé qu’elle attendait son premier enfant sur Instagram avec une vidéo, en disant: “Je ne peux pas attendre les aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé” de son discours final lors de leur passage à la datation spectacle en 2019.

Ils ont maintenant partagé une deuxième vidéo en noir et blanc intitulée “Le prochain chapitre…”

Dans le clip, Molly et Tommy prennent part à une séance photo ensemble et partagent des clichés de leur premier scan de bébé et du moment où Molly a dit au futur papa Tommy qu’elle était enceinte.

Dans un clip, Molly se tient à côté d’un énorme ballon blanc avec “Boy or Girl?” imprimé dessus.

EN SAVOIR PLUS SUR MOLLY ET TOMMY bonne merde molly ! Molly Mae Hague donne aux fans un premier aperçu de la nouvelle chambre principale ÉNORME Joyeuses vacances À l’intérieur des vacances romantiques de Molly-Mae Hague et Tommy Fury en Suisse

Cependant, avant qu’elle n’éclate le ballon, la vidéo montre le couple en train de célébrer.

Le couple s’est rencontré lors de la cinquième série de l’émission de téléréalité à succès, terminant deuxième derrière Amber Gill et Greg O’Shea.

La sœur de Molly, Zoe, a été parmi les premières de sa famille et de ses amis à féliciter le couple en disant : « Je vous aime tellement tous les 3. Vous allez être des parents incroyables.





Son amie Maura Higgins a ensuite partagé une vidéo émouvante de Molly subissant une échographie.

Maura a sous-titré le message en disant: “Le jour le plus précieux de vous rencontrer … Molly et Tommy, vous allez être les parents les plus incroyables.”

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

La vidéo suivante était d’un gros plan de l’écran à ultrasons où le petit bébé pouvait être vu.

Pour cette vidéo, Maura a dit : “Je t’aime déjà tellement.”