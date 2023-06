Molly Mae Hague est incroyable en bikini blanc à la Barbade – cinq mois après l’accouchement

MOLLY Mae Hague avait l’air incroyable aujourd’hui dans un bikini blanc à la Barbade – cinq mois seulement après l’accouchement.

L’ancienne star de Love Island, 24 ans, s’est envolée pour l’enterrement de vie de jeune fille de son manager Fran Britton.

Grille arrière

Molly Mae Hague a dévoilé son magnifique corps post-bébé[/caption] Grille arrière

La star de Love Island était incroyable dans un bikini blanc[/caption] Grille arrière

Molly Mae profite d’un enterrement de vie de jeune fille à la Barbade[/caption] Grille arrière

La maman d’un enfant s’est rafraîchie dans la mer en nageant[/caption]

Molly avait l’air de tirer le meilleur parti de sa pause des devoirs de maman après avoir accueilli sa fille Bambi il y a cinq mois.

L’influenceuse des médias sociaux a été vue en train de sourire alors qu’elle profitait d’un plongeon dans l’océan idyllique.

Molly avait l’air incroyable dans un bikini blanc qui montrait sa silhouette enviable, quelques mois seulement après l’accouchement.

Les deux pièces montraient ses jambes minces et son ventre plat.

Plus tôt cette semaine, Molly a partagé quelques clichés du voyage sur les réseaux sociaux.

Dans l’un, elle a posé dans le même maillot de bain blanc pour un selfie miroir.

La star a associé l’élégant maillot de bain à une épaule à une chemise blanche transparente, un pantalon transparent taille haute assorti et des tongs dorées.

Elle a complété son look avec un sac de plage nude au crochet, des lunettes de soleil teintées marron et des boucles d’oreilles en argent.

Son maquillage était radieux et brillant, et elle a opté pour un look de plage naturel ensoleillé.

À côté de la photo, Molly a écrit un emoji au cœur blanc.

Plus tôt cette année, Molly et son petit ami Tommy Fury ont accueilli leur fille Bambi après s’être rencontrés sur Love Island en 2019.

Écrivant sur Instagram à l’époque, la star a déclaré: « Devenir ta mère a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela ne semble pas possible, mais mon amour pour toi grandit à chaque instant qui passe.

Grille arrière

Molly a choisi une chemise blanche élégante pour s’envelopper après son plongeon[/caption] Grille arrière

La star de la télévision a révélé son ventre et ses jambes dans le superbe bikini blanc[/caption] Grille arrière

La star de télé-réalité a été vue en train de discuter avec un ami sur la plage[/caption] Instagram

Elle et son petit ami Tommy ont accueilli leur fille Bambi plus tôt cette année[/caption]