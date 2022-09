Molly-Mae Hague, enceinte, vue pour la dernière fois vêtue de noir pour détourner l’attention de la croissance de son bébé

MOLLY-MAE Hague a été vue pour la dernière fois vêtue de noir pour distraire tout le monde de son baby bump grandissant.

La jeune femme de 23 ans – qui est devenue célèbre sur Love Island en 2019 – a annoncé la nouvelle passionnante qu’elle attend son premier enfant avec son petit ami Tommy Fury, également âgé de 23 ans, plus tôt dans la journée.

Molly-Mae Hague a distrait les fans de sa bosse de bébé en pleine croissance dans une tenue élégante[/caption]

La star de Love Island a caché son baby bump avec une veste oversize[/caption]

Molly-Mae et Tommy vont bientôt être parents pour la première fois[/caption]

La star de télé-réalité a été photographiée pour la dernière fois le 14 septembre, élégante dans une tenue entièrement noire alors qu’elle prenait un café à emporter à Manchester.

Molly-Mae a opté pour une veste en cuir surdimensionnée, un t-shirt assorti et des fusées éclairantes à taille haute.

Elle a complété le look avec une casquette New Balance et un sac à main Chanel.

Molly-Mae a coiffé ses mèches blondes en vagues lâches et portait un maquillage naturel.

Au cours des derniers mois, la star a réussi à cacher le fait qu’elle est enceinte en portant des vêtements amples pour cacher sa bosse.

Mais elle a également donné des signes secrets aux fans, notamment en s’endormant lors d’une soirée et en avouant qu’elle avait arrêté le contrôle des naissances plus tôt cette année.

Cet après-midi, ses abonnés se sont déchaînés lorsque Molly-Mae a annoncé qu’elle était enceinte.

Partageant une douce vidéo avec des fans montrant la bosse de Molly-Mae, elle a déclaré: “J’ai hâte de vivre des aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé”.





Le clip émotionnel commence avec la future maman lisant la citation aimante lorsqu’elle était dans la finale de Love Island avec Tommy.

Le couple s’est classé deuxième de l’émission ITV2 il y a trois ans.

Molly-Mae et Tommy sont devenus de plus en plus forts depuis et vivent actuellement dans un manoir de 3,5 millions de livres sterling.

Ils ont dit très clairement que fonder une famille est important pour eux, la fondatrice de Filter Tan avouant qu’elle sera mariée et qu’elle aura des enfants avec Tommy à l’âge de 26 ans.

La star avait l’air incroyable dans une tenue entièrement noire[/caption]

Molly attend son premier enfant[/caption]

Molly et Tommy se sont rencontrés sur Love Island en 2019[/caption]