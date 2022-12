Molly-Mae Hague, enceinte, révèle que la dernière analyse de la petite fille était un “énorme échec” et partage la mise à jour

ENCEINTE Molly-Mae Hague a révélé que sa dernière analyse était un “énorme échec”.

La star de Love Island, âgée de 23 ans, a déclaré à ses abonnés qu’elle et son petit ami Tommy Fury n’avaient pas pu voir leur petite fille pendant le rendez-vous.

Instagram

Molly a raconté aux fans sa dernière lutte contre la grossesse[/caption] Instagram

Elle et Tommy n’ont pas pu voir leur petite fille lors d’un scan 4D[/caption]

En postant une photo d’elle et de Tommy, 23 ans, dans la voiture, Molly-Mae a écrit : « Hier, en route pour le scan 4D de la petite fille qui a été un énorme échec.

“J’étais tellement excitée de voir son petit visage mais nous ne pouvions pas le voir.”

Après avoir rassuré leurs fans sur le fait que leur petit allait «tout à fait bien», Molly a poursuivi: «Nous avons également laissé le plus longtemps possible cette analyse car ils disent que plus le bébé est âgé, mieux c’est.

“Je n’avais pas réalisé qu’il y avait une chance que nous ne voyions rien.”

En savoir plus sur Molly-Mae Hague ASSIEDS-TOI Les fans disent tous la même chose à propos des chaises de salle à manger blanches de 14 000 £ de Molly-Mae Hague CHAIR-CHING ! Molly Mae révèle une immense salle à manger avec six chaises coûtant 2 200 £ chacune

L’influenceuse Molly a cependant pu informer ses abonnés des progrès de sa petite fille et a déclaré: “Elle est parfaite, en forme et en bonne santé et mesure tout à fait la moyenne pour le poids / la taille à ce stade, ce qui est tout ce qui compte.”

La semaine dernière, Molly a révélé qu’elle avait commencé à souffrir de graves crampes d’estomac pendant que le boxeur Tommy était absent à Dubaï.

Elle a déclaré: «Je me suis couchée à quatre heures du matin, je me suis réveillée avec les crampes d’estomac les plus atroces, je paniquais littéralement.

« J’ai essayé de me sortir du lit pour aller aux toilettes et je ne pouvais pas marcher.





“Je me sentais si mal et j’ai pensé à m’appeler une ambulance, je paniquais.”

Molly a ajouté: «Je n’ai jamais eu de maux d’estomac ou de vent piégé qui avaient ressenti cela auparavant, donc je ne savais pas si je devais être calme et laisser les choses s’installer ou agir.

“C’est vraiment difficile à savoir, je ne veux pas faire perdre de temps à qui que ce soit, ni même appeler le 111 ou même réveiller Tommy.

“Je me roulais littéralement dans mon lit, je me sentais tellement mal, puis Tommy a dû partir pour l’aéroport pour prendre un vol à 5 ​​heures du matin.”