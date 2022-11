Molly-Mae Hague, enceinte, donne un aperçu de sa salle de bain très organisée à 3,5 millions de livres sterling

MOLLY-Mae Hague a donné aux fans un rare aperçu de sa salle de bain très organisée.

La star enceinte de Love Island et Youtuber a des tiroirs pleins de produits de beauté dans ses armoires de salle de bain équipées, admettant qu’elle est “obsédée par la toilette”.

Elle a conçu la pièce de sa nouvelle maison de 3,5 millions de livres sterling avec des tiroirs secrets et des étagères pour ranger ses dizaines de crèmes, sérums, lotions et serviettes.

Molly, 23 ans, a même révélé qu’elle avait volé l’espace de rangement de son petit ami Tommy Fury dans la salle de bain après qu’un problème de conception ait signifié que les constructeurs n’avaient pas installé les tiroirs supplémentaires qu’elle voulait.

S’exprimant dans sa dernière vidéo Youtube, Molly a déclaré: “OK pour vous montrer le tiroir numéro un. C’est à cela que nous avons affaire…”

Molly a révélé des tiroirs remplis de paniers remplis de produits, y compris des articles qu’elle avait reçus de marques depuis sa grossesse.

La star a pataugé dans des pots et des tubes de crèmes, sortant tout et jetant de vieux objets.

Elle a également révélé que son hack pratique consistait à utiliser des paniers de B&M et d’Amazon pour ranger soigneusement ses produits.

Molly a finalement révélé ses armoires parfaitement organisées et a admis: “Je vais avoir ce tiroir ici pour le visage au jour le jour, et ce tiroir ici pour les lotions pour le corps et les gommages au quotidien.”

La star de la télévision a annoncé qu’elle était enceinte en septembre – trois ans après avoir rencontré son homme sur Love Island.





Partageant une douce vidéo avec des fans montrant la bosse de Molly-Mae, elle a déclaré: “J’ai hâte de vivre des aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé”.

Le clip émotionnel commence avec Molly-Mae lisant la citation aimante lorsqu’elle était dans la finale de Love Island avec Tommy.

Ils n’ont pas caché qu’ils voulaient fonder une famille ensemble et le mois dernier, Molly a admis que cela ne la dérangeait pas de se marier d’abord.

S’ouvrant sur ses rêves de devenir maman, Molly, qui a caché sa grossesse pendant des mois, s’est extasié: “Je suis tellement excitée d’avoir des bébés et toutes les autres choses qui viennent pour moi et Tommy à l’avenir, comme je viens de ne peut pas attendre.

“J’aime tellement ma vie avec lui maintenant… l’idée que ça s’améliore encore et que j’aie un humain miniature qui est à moitié lui et à moitié moi, comme quoi diable ?!”

Et au début de l’année, Tommy a taquiné les fans en disant qu’ils essaieraient d’avoir un bébé “dans un avenir pas trop lointain”.

Il a dit au Sun : « Je veux quatre enfants mais c’est le corps de Molly et c’est elle qui doit traverser ça – mais je serai là avec elle à chaque étape du chemin », dit Tommy.

“Je suis un grand père de famille et je viens d’une grande famille aussi et c’est quelque chose dont nous parlons beaucoup. Je ne pense pas que ce soit dans un futur trop lointain… »