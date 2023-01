Molly-Mae Hague, enceinte, dit qu’elle est une “terrible petite amie” après avoir rompu la promesse faite à son petit ami Tommy

LA LUTTE est réelle pour Molly-Mae Hague dans ses derniers jours de grossesse, se qualifiant de “terrible petite amie” après avoir eu du mal à monter les escaliers.

On a demandé à la star de Love Island de réveiller Tommy au bout d’une demi-heure, mais avec son baby bump, elle trouve trop difficile de monter les escaliers.

Instagram/mollymae

Molly-Mae s’est qualifiée de terrible petite amie alors qu’elle luttait pour réveiller Tommy[/caption] Instagram/mollymae

Tommy a finalement émergé à huit heures moins le quart[/caption] Instagram

Molly est enceinte d’elle et du premier enfant de Tommy[/caption]

En conséquence, elle l’a laissé dormir pendant deux heures et demie, le réveillant finalement à 19 heures.

Pour être juste, elle a une sacrée bonne excuse !

S’exprimant sur Instagram, elle a déclaré: «Excusez mon état. Nous sommes juste allés nager avant. J’essaie de rester active, ça ne va pas vraiment très bien, mais les gars, je me sens comme une si mauvaise petite amie en ce moment.

“Tommy est allé faire une sieste il y a deux heures et demie, et il m’a dit ‘s’il te plaît, réveille-moi après 15 minutes, genre 15 minutes maximum pendant lesquelles je veux seulement dormir.”

« La raison pour laquelle cela fait deux heures et demie et que je ne l’ai toujours pas réveillé, c’est parce que je ne peux pas monter les escaliers. Je ne peux pas le faire », a-t-elle poursuivi.

“Penser aux escaliers en ce moment, c’est comme penser au mont Everest dans ma tête. Comme, c’est une tâche impossible.

“Un changement s’est produit dans cette grossesse où les tâches quotidiennes normales… ce sont tout simplement des tâches impossibles maintenant, et je ne m’attendais vraiment pas à ce que cela se produise. Et ouais…. désolé Tommy quand tu vois ça. Vous avez littéralement dormi près de trois heures maintenant.

Plus tard, elle a atteint son objectif de le réveiller, mais pas avant de partager une photo de son escalier avec une musique dramatique et la légende : “C’était sympa de vous connaître tous”.

Après que Tommy se soit réveillé, il semble qu’il était encore dans un état second alors qu’il la rejoignait sur le canapé.

Le premier enfant du couple – une petite fille – doit naître à la fin de ce mois, et Molly-Mae a tenu les fans au courant de tous les hauts et les bas qu’elle a connus.

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur Love Island en 2019 et est inséparable depuis, devenant l’un des couples les plus aimés – et les plus bancables – de la série.

Instagram