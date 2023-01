Molly-Mae Hague, enceinte, dépense 193 000 £ pour la voiture Mercedes “cool mum” avant la naissance

La star de LOVE Island, Molly Mae Hague, a jailli de sa voiture de «maman cool» des semaines avant de donner naissance à son premier enfant.

Le vlogger, 23 ans, attend une petite fille avec le boxeur et co-star de Love Island Tommy Fury, également 23 ans.

mollymae/Instagram

Molly Mae Hague a jailli de sa voiture de «maman cool» dans un cliché Instagram à la mode[/caption] Instagram

En hiver, la vlogger a finalement pris livraison de sa «voiture de rêve» – une Mercedes G Wagon de 193 000 £[/caption]

Molly a été franche en documentant tout, de ses envies de grossesse bizarres à sa date d’accouchement.

Et pendant qu’elle était dans son dernier trimestre, elle a pris livraison d’un autre ajout important à la famille, sa «voiture de rêve» de 193 000 £.

La directrice créative de Pretty Little Thing a déjà présenté son nouveau moteur sur sa page YouTube, mais elle l’a maintenant présenté sur sa grille Instagram.

On pouvait la voir montrer sa bosse alors qu’elle passait ses cheveux blonds par-dessus son épaule, avec le véhicule garé derrière elle.

Molly a ajouté la légende: “Je me suis acheté une voiture de maman cool .”

Les fans n’ont pas tardé à s’extasier sur le monospace marron chocolat, avec une écriture : “Je ne suis pas une maman ordinaire, je suis une maman cool.”

Un autre a déclaré: “Ce n’est pas n’importe quelle maman, c’est une maman cool”, et un troisième a dit: “Oh Molly, tu n’as pas vu ma Skoda Kodiak, c’est une voiture de maman cool.”

L’un d’eux a ensuite ajouté: “Le travail acharné porte ses fruits… laissez les ennemis détester… continuez à vous faire… amusez-vous et soyez heureux… merveilleux .”

La future maman a déjà raconté comment elle avait attendu un an pour prendre le volant de sa Mercedes-AMG G 63 Magno Edition après avoir mis à niveau un Range Rover.

Dans un récent vlog YouTube, elle a déclaré avec enthousiasme : “Je vous rejoins aujourd’hui depuis ma nouvelle voiture, ce qui est tellement excitant. J’attends ce moment depuis un peu plus d’un an.

“Je ne fais pas de tableaux de vision, mais c’était sur ma liste d’objectifs depuis un moment et je cherchais désespérément à le cocher… et maintenant je l’ai fait.”

Molly voulait initialement avoir un grand dévoilement dans une salle d’exposition de voitures, mais a dû se contenter d’une livraison à domicile à la place.

Elle a déclaré à propos du nouveau 4 × 4: «C’est la voiture de mes rêves depuis des années et des années. Je me sens tellement chanceux et heureux.

Instagram

Molly, 23 ans, vue exhibant les intérieurs brun chocolat, attend depuis un an l’arrivée du moteur[/caption] Instagram

Elle a maîtrisé la conduite du gros véhicule alors qu’elle était enceinte de son premier enfant[/caption] Instagram

La première voiture de Molly était une Range Rover[/caption]