Molly-Mae Hague emmène bébé Bambi lors des cinquièmes vacances de l’année alors qu’elle s’envole pour Marbella pour séjourner dans un hôtel à 1 000 £ la nuit

MOLLY-Mae Hague a emmené aujourd’hui bébé Bambi pour ses cinquièmes vacances de l’année.

L’ancienne star de Love Island, 24 ans, a raconté à ses fans comment elle s’était spontanément envolée pour Marbella pour séjourner dans un hôtel à 1 000 £ la nuit.

Instagram

Molly-Mae Hague s’est envolée pour d’autres vacances avec bébé Bambi[/caption] Instagram

L’ancienne star de Love Island a révélé qu’elle séjournait dans le chic hôtel Fendi[/caption]

La star de télé-réalité a emmené Bambi dans le complexe exclusif de Fendi, qui est un terrain de jeu pour les riches et les célèbres.

Là, elle bénéficiera d’un service VIP 24h/24 et d’une suite de luxe avec vue sur la mer.

Molly-Mae a partagé son aventure sur ses histoires Instagram.

Sur une photo, on la voit tenir son bébé dans ses bras et elle a écrit sur le joli cliché : « J’ai réservé un vol de dernière minute et j’ai sauté sur un vol avec ma copine.

Les dernières vacances de Molly-Mae surviennent après qu’elle a été accusée de « faire étalage de sa richesse »,

Elle vient peut-être de quitter son emploi de 5 millions de livres sterling par an chez PrettyLittleThing, mais cela ne l’a pas empêchée de dépenser de l’argent en vêtements et accessoires.

Récemment, elle semblait séjourner au luxueux hôtel Four Seasons d’Athènes, dans l’une de leurs phénoménales chambres Sea View Bungalow.

Une nuit dans les chambres peut coûter jusqu’à 2 000 £ et offre une vue imprenable sur la mer Égée.

Et elle portait de superbes tenues lors de son voyage en famille avec son petit ami Tommy Fury et leur petite fille Bambi.

Molly a posé dans une chemise transparente beige et un chapeau seau Loewe kaki à 350 £ dans un selfie glam.

Elle a également montré un impressionnant poignet bling dans un autre clin d’œil, portant un bracelet Van Cleef noir de 5 500 £ et un bracelet crème de 3 950 £.

Sur une photo séparée, Molly a séduit fas avec un sac Loewe de 325 £, et elle n’a épargné aucune dépense pour ses bagages.

Molly a tiré un fourre-tout Louis Vuitton à 2 020 £ et une valise Rimowa à 645 £.

Une tenue qui n’avait pas un prix aussi cher est la robe noire SKIMS de Molly, 78 £, qu’elle a complétée avec un tour de cou à fleurs de Stradivarius.

Molly a également pris une photo d’un sac Celine Triomphe à 2750 £ et de lunettes de soleil Tom Ford, tout en s’extasiant sur les salles de bains de l’hôtel.

Le voyage de rêve du couple Love Island comprenait des dîners raffinés, ainsi qu’un voyage sur un yacht privé.

Instgaram/@mollymae

Molly-Mae a longtemps été accusée de « faire étalage de sa richesse »[/caption] Instgaram/@mollymae

Molly n’a pas arrêté de dépenser de l’argent sur les vêtements et les accessoires[/caption]