Molly-Mae Hague dévoile fièrement sa bataille contre l’acné après des allégations de retouche photo

Molly-Mae Hague a fièrement mis en valeur ses imperfections.

L’ancienne Love Island, 21 ans, a déjà été incroyablement ouverte sur ses problèmes corporels et n’avait aucun scrupule à montrer ses « taches gigantesques » sur ses histoires Instagram aujourd’hui.

La sensation de Youtube est apparue franchement devant la caméra, le visage nu, alors qu’elle disait à ses 5,2 millions d’abonnés qu’elle avait des problèmes de peau inattendus.

Molly-Mae s’est filmée en train de givrer ses points douloureux alors qu’elle était assise sur le canapé de sa maison de Manchester.

La star de télé-réalité a fait un aveu honnête, comme elle l’a dit: «Je ne vais même pas essayer de vous tromper avec un filtre en ce moment parce que c’est la réalité.

« Je suis juste assis ici à glacer mes nouveaux spots, mes nouveaux amis que j’ai développés du jour au lendemain. »







(Image: Instagram)



Cela vient après que la beauté blonde a fait ses débuts avec sa dernière édition de PrettyLittleThing sur sa page Instagram.

Mais tandis que le Love Island La star avait l’air incroyable dans une gamme de tenues élégantes, les fans aux yeux d’aigle ont repéré des différences entre les plans et une vidéo d’accompagnement.

L’un a noté: « Les images montrent clairement de lourdes retouches: ventre aplati, jambes amincies, lissées et allongées, pli du genou enlevé etc. »







(Image: Instagram)



Alors que les fans ont spéculé sur Molly retouche ses photos dans le passé, quelques différences entre les images sont à prévoir.

Le bronzage parfait de Molly-Mae est clairement dû à un meilleur éclairage de studio, alors que tout amateur de selfie le sait, cela fait toute la différence lorsque vous posez juste au bon angle.

Pour la séance photo, elle a modélisé une collection de hauts courts, de vêtements de détente, de mini-robes et de vestes.







(Image: Instagram)







Annonçant la toute nouvelle collaboration sur son compte Instagram, la superbe star a écrit: «Je me pince à chaque fois que je peux dire ça. Ma dernière modification avec @jolie petite chose est là … J’ai eu tellement de plaisir à tourner ce montage et j’espère que vous aimez tous les morceaux autant que moi. »

Molly-Mae et son petit ami Tommy Fury sont arrivés deuxième sur Love Island en 2019.

Depuis la fin de la série, leur romance est devenue de plus en plus forte et ils vivent actuellement ensemble dans un appartement somptueux à Manchester.

Ces derniers mois, Tommy s’est concentré sur sa carrière de boxeur professionnel.

