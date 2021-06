Molly-Mae Hague déclenche des rumeurs de fiançailles alors qu’elle essaie une coiffure de mariée

MOLLY-MAE Hague a risqué de déclencher des rumeurs selon lesquelles elle serait à nouveau fiancée à Tommy Fury.

La star de 22 ans de Love Island s’est rendue sur Instagram pour montrer sa coiffure de mariée après une visite au salon.

Instagram

Molly-Mae Hague risquait à nouveau de déclencher des rumeurs de fiançailles[/caption]

« Peut-être les cheveux les plus rêveurs de tous les temps? » a-t-elle dit aux fans alors qu’elle partageait des clichés de ses cheveux dans un chignon glamour.

Les fans de Molly-Mae et de son petit ami Tommy Fury sont impatients d’avoir des nouvelles de leurs fiançailles.

La semaine dernière, elle a laissé les fans penser qu’ils s’étaient secrètement mariés après l’avoir appelé son MARI sur TikTok.

Dans le clip, elle rayonnait alors qu’elle tenait la main du boxeur tout en se relaxant à la maison.

Instagram

Elle a montré sa coiffure de mariée après un voyage au salon[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Molly-Mae et Tommy Fury se sont rencontrés sur Love Island[/caption]

TIC Tac

Molly a appelé Tommy son « mari » dans une nouvelle vidéo TikTok[/caption]

Dans la vidéo, l’audio disait : « Donnez votre main à votre mari et voyez ce qu’il en fait. »

Obligeante, Molly tendit la main sur leur lit et Tommy l’attrapa immédiatement.

Le son, qui était également sous-titré sur la vidéo, continuait: « Took it STRAIGHT away ».

Molly a ensuite tourné la caméra pour montrer son visage et avait l’air visiblement émue alors qu’elle ajoutait simplement: « Tehe ».

TIC Tac

Elle a partagé une douce vidéo de lui tenant sa main[/caption]

TIC Tac

La belle a été choyée par le geste[/caption]

La beauté blonde a posté le court clip à côté de la légende: « C’est ma besss frennn «

Cependant, elle a ensuite été forcée de commenter la publication après avoir déclenché une frénésie, les adeptes supposant qu’elle et Tommy s’étaient mariés.

Molly a ri en réponse: « Seulement déconner, amis – nous ne sommes pas encore mariés. »

Le mois dernier, Molly a déclenché des rumeurs de bébé lorsqu’elle a dit qu’elle et Tommy étaient « TRÈS » excités à l’idée de fonder une famille.

Molly Mae La Haye Instagram

Molly et Tommy sont plus aimés que jamais[/caption]

Caractéristiques de Rex

Ils se sont rencontrés sur Love Island en 2019[/caption]

Dans un Q&A Instagram, l’influenceur a été interrogé : « Es-tu excité d’avoir des enfants avec Tommy xx ».

Molly a répondu avec enthousiasme : « TRÈS.

« Nous sommes tous les deux tellement excités pour cette partie de notre vie. »

Instagram

Molly a partagé ses rêves d’épouser le beau gosse et d’avoir des enfants avec lui[/caption]









Le commentaire ne devrait pas surprendre les fans fidèles de Molly, car la star a précédemment révélé qu’elle serait mariée et aurait des enfants avec Tommy à 26 ans.

Elle a révélé en novembre qu’elle s’était fixé un plan sur cinq ans, et qu’un mariage et des bébés étaient en tête de liste.

Et ce week-end, la star a admis qu’elle était « couveuse » alors qu’elle regardait son partenaire s’occuper de son neveu.

Le couple adoré s’est rencontré sur Love Island en 2019, où ils ont terminé à la deuxième place.