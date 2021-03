La star de Love Island, Molly-Mae Hague, a rejoint une liste croissante de célébrités qui ont donné de l’argent pour aider la petite fille d’Ashley Cain.

La star de télé-réalité de 21 ans a fait un don de 1000 £ dans le but d’aider à obtenir un traitement potentiellement vital pour la leucémie, la petite fille d’Ashley, Azaylia.

Le geste touchant est intervenu moins de 24 heures après qu’Ashley et sa partenaire Safiyya Vorajee aient lancé une page Go Fund Me dans le but de collecter 1 million de livres sterling pour le traitement de leur fille de sept mois.

L’argent est collecté pour qu’Azaylia puisse recevoir un traitement vital à Singapour, ce qui, selon le couple, pourrait être la « seule option » restante pour sauver la vie du jeune.







Parallèlement au don de Molly-Mae, d’autres célébrités telles que Jemma Lucy ont également fait don d’énormes sommes pour atteindre les objectifs de collecte de fonds.

Le PDG de In The Style, Adam Frisby, a également donné 10000 £ tandis que le fondateur de Pretty Little Thing a fait don de 20000 £ pour aider le jeune à obtenir son traitement potentiellement vital.

Il y a quelques heures à peine, l’effort de collecte de fonds avait atteint l’objectif de 1 million de livres sterling et les dons continuent d’affluer. La famille a également promis d’utiliser les dons pour aider d’autres familles qui sont également dans la même situation.







Les efforts incroyables sont survenus après que la star de Ex On The Beach ait révélé la nouvelle dévastatrice que sa fille faisait face à un nouveau combat pour la vie après avoir découvert qu’Azaylia était en rechute et que sa leucémie s’était multipliée.

Ashley a expliqué que pour obtenir Azaylia le traitement nécessaire, la famille devra se rendre à Singapour où Azaylia recevra une thérapie CAR-T pionnière pendant au moins un an.

Le traitement coûtera plus de 1 million de livres sterling au total et nécessitera un dépôt initial de 500000 £ pour même garantir une place pour leur fille dans le programme.







Ashley et Safiyya ont déclaré qu’ils étaient «à genoux» pour demander de l’aide pour atteindre leur objectif.

Le couple a écrit: «Après de longues discussions et une sensibilisation mondiale pour le traitement, nos consultants ainsi que des consultants du monde entier sont arrivés à la conclusion que la SEULE option pour sauver la vie d’Azaylia est de voler à Singapour pour une thérapie CAR-T plus un haplo greffe, pour une période minimale de 1 an.

« En raison de l’agressivité de la maladie d’Azaylia, nous n’avons pas le temps de notre côté et nous devrons peut-être nous envoler d’ici quelques semaines. Ce traitement et les dépenses associées dépasseront le million de livres sterling avec un dépôt initial de £ 500 000 juste pour être admis à l’hôpital et dans le programme. «







Azaylia a été diagnostiquée avec une forme rare de leucémie après sa naissance en août 2020 et est malheureusement entrée et sortie de l’hôpital et reçoit un traitement depuis.

Malgré l’épreuve déchirante de la famille, Ashley et Safiyya ont déclaré que leur petite fille « rayonnait d’espoir » et avait continué à lutter contre son cancer.

« Elle est belle, elle est forte, elle est courageuse et elle rayonne d’espoir et de bonheur », ont ajouté les fiers parents.

