Molly-Mae Hague célèbre la victoire de Tommy Fury après avoir tenu la main de sa copine Maura lors d’un match de boxe tendu

MOLLY-Mae Hague a célébré la victoire de Tommy Fury après avoir tenu la main de sa copine Maura Higgins pendant le match de boxe tendu.

L’hôte de Love Island a réussi à battre Jordan Grant aux points malgré une foule hostile qui l’a hué à l’entrée.

7 Molly-Mae Hague a célébré la victoire de Tommy Crédit : PA

On peut entendre la petite amie Molly applaudir lorsque l’arbitre lève la main pour lui annoncer le vainqueur.

Elle a ensuite été aperçue en train de discuter avec un Tommy en sueur après le match.

Les scènes étaient tendues pour Molly, qui tenait la main de leur amie commune et co-star de Love Island, Maura Higgins.

Non seulement il y a eu des huées pendant le combat, mais la foule a lancé des insultes – parmi lesquelles « Tu as peur de Jake Paul » et « Ton oiseau est trop en forme pour toi ».

7 Elle a soutenu son petit ami de la ligne de touche Crédit : PA

7 Elle a tenu la main de Maura pour plus de confort

7 Tommy a été annoncé le gagnant

Cependant, il a réussi à remporter la victoire avec l’arbitre qui l’a marqué 40-36.

Alors que la foule n’était pas fan, la relation de Molly et Tommy continue de se renforcer.

Plus tôt cette semaine, la star de 22 ans a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils s’étaient mariés après qu’elle l’ait appelé son MARI dans une vidéo TikTok.

Dans la vidéo, l’audio dit : « Donnez votre main à votre mari et voyez ce qu’il en fait. »

7 Molly a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient mariés

Obligeante, Molly tend la main sur leur lit, Tommy la saisit immédiatement.

Le son, qui était également sous-titré sur la vidéo, continue : « Took it STRAIGHT away ».

Molly a ensuite tourné la caméra pour montrer son visage et a l’air visiblement émue alors qu’elle ajoute simplement: « Tehe ».

La beauté blonde a posté le court clip à côté de la légende: « C’est ma besss frennn 🥺 »

7 Elle participait à un défi viral

7 Elle a précisé plus tard qu’ils n’étaient pas mariés

Cependant, elle a ensuite été forcée de commenter la publication après avoir déclenché une frénésie, les adeptes supposant qu’elle et Tommy s’étaient mariés.

Molly a ri en réponse: « Seulement déconner, amis – nous ne sommes pas encore mariés. »