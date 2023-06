Molly-Mae Hague annonce qu’elle a quitté un emploi de 5 millions de livres sterling par an pour se concentrer sur le fait d’être maman

MOLLY-Mae Hague a annoncé qu’elle quittait son travail de mode à gros budget.

La star de Love Island prend du recul par rapport à son rôle de directrice créative chez PrettyLittleThing, qui lui versait 400 000 £ par mois.

Molly-Mae espère passer plus de temps avec sa fille Bambi[/caption] Youtube

Elle a révélé la nouvelle dans une vidéo YouTube aux fans ce soir[/caption]

Molly a déclaré qu’elle avait dû « réorganiser un peu ma vie » pour passer plus de temps avec sa fille de quatre mois, Bambi, qu’elle partageait avec son petit ami de la villa, Tommy Fury.

Cependant, elle a souligné qu’elle resterait une ambassadrice de la marque de mode rapide insistant sur le fait qu’il n’y avait « pas de drame ni de thé ».

Molly a parlé de sa décision à la fin d’une vidéo YouTube qu’elle a partagée ce soir.

Dans ce document, la star a déclaré: « Beaucoup de gens m’ont posé des questions sur le directeur créatif de PLT. « Comment se passe le rôle ? Comment ça se passe avec PLT ?

« Tout se passe incroyablement bien avec PLT. J’aurai pour toujours la relation la plus folle avec PLT – ils sont littéralement ma famille.

« Je travaille toujours avec eux et je fais des collections et des montages, mais j’ai en fait décidé de quitter mon rôle de directeur créatif.

« Je sais que c’est une chose assez importante à mentionner. Au cours des dernières semaines, j’ai réalisé que je n’obtiendrai ce temps qu’une seule fois avec mon premier-né.

« Je n’aurai qu’une seule fois que Bambi aura quatre mois et j’ai l’impression d’avoir dû réorganiser un peu ma vie et perdre certains engagements que j’avais.

« Moi-même et PLT avons décidé collectivement que même si le rôle de directeur créatif était incroyable et j’ai littéralement adoré être le directeur créatif de PLT plus que tout – c’était un chapitre tellement incroyable pour moi – il a naturellement pris fin.

« Je suis maman maintenant. Je ne me suis jamais vraiment accordé de congé de maternité et j’ai immédiatement repris le travail parce que mon travail est mon téléphone et montrer ma vie est mon travail.

« Il y avait juste certains domaines de ma vie où j’ai dû réévaluer. La dernière chose que je voudrais être, c’est dans un rôle que je ne peux pas remplir en ce moment de ma vie.

Elle a ajouté: « Il n’y a pas de drame, il n’y a absolument pas de thé, il ne s’est rien passé.

« Ce fut le moment de pincement le plus incroyable. Je ne serai jamais reconnaissant à cette entreprise pour ce qu’elle a fait pour ma carrière.