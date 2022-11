Molly-Mae Hague admet un plaisir “préoccupant” alors qu’elle se prépare à la naissance d’une petite fille

MOLLY-MAE Hague a partagé son plaisir “préoccupant” alors qu’elle se prépare à la naissance d’une petite fille.

La star de Love Island, 23 ans, a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec Tommy Fury, également âgé de 23 ans, le mois dernier.

Molly-Mae Hague a partagé son plaisir "préoccupant" alors qu'elle se prépare à la naissance de sa petite fille

La star est ravie de "jours douillets" avant la naissance de sa petite fille

Depuis lors, Molly-Mae adore partager comment elle se prépare à devenir mère sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, elle a publié un écran d’impression de la météo prévue pour la semaine à venir – avec un pourcentage très élevé de pluie chaque jour.

Molly-Mae a déclaré: “Je sais que c’est inquiétant de voir cela me rend si heureuse”, et un emoji riant.

Elle a ajouté: “Des journées agréables pour préparer une petite fille en attente.”

La future maman vit actuellement sa meilleure vie à Dubaï avec son petit papa Tommy.

Hier, elle avait l’air sensationnelle en montrant sa bosse de bébé grandissante en bikini.

Le Love Islander a posé dans un haut court rose côtelé regardant chaque pouce la délicieuse momie en attente.

Elle l’a associé à des bas bas qui montraient parfaitement sa belle bosse de bébé.





La directrice créative de PLT a coiffé ses cheveux en deux chignons soignés et a montré sa beauté naturelle avec à peine un peu de maquillage.

Fin septembre, le couple adoré a annoncé qu’il attendait son premier enfant.

Partageant une jolie vidéo avec des fans montrant sa bosse, elle a déclaré : “J’ai hâte de vivre des aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé”.

Quelques jours plus tard, ils ont révélé qu’ils avaient une fille.

Dans le message, elle a également révélé qu’elle était enceinte de plus de six mois – et les fans ont supposé qu’elle devait accoucher en janvier.

Molly a partagé de superbes clichés lors de leur voyage à Dubaï

La future maman a l'air rayonnante en vacances aux Émirats Arabes Unis

Tommy et Molly se sont rencontrés sur Love Island en 2019