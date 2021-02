Molly-Mae Hague abandonne l’achat d’une maison avec Tommy Fury après avoir trouvé la «  maison de rêve  »

Molly-Mae Hague a révélé qu’elle et Tommy Fury avaient décidé de renoncer à acheter une maison après avoir fait une offre.

Le couple – qui s’est rencontré sur Love Island en 2019 – se fréquentent depuis, avec leur relation de plus en plus forte depuis qu’ils sont finalistes de l’émission à succès ITV.

Molly-Mae et Tommy vivent ensemble dans un appartement loué à Manchester depuis moins d’un an, mais le couple cherche à franchir le pas et à signer leurs noms sur la ligne pointillée pour une maison à eux.

Malgré l’enthousiasme, la tâche a été plus difficile qu’ils ne le pensaient.







(Image: mollymaehague / Instagram)



La bombe blonde a déclaré aux fans que le couple avait finalement fait une offre pour une maison après des mois et des mois de recherche – mais ils se sont retirés à la 11e heure.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec des fans, l’un des abonnés de Molly-Mae a demandé comment la recherche de maison se déroulait.

« Il est allé le plus loin qu’il soit la semaine dernière et nous avons en fait fait une offre pour une maison mais Tommy me déteste tellement », dit-elle en riant.









Elle a expliqué: « Nous sommes allés voir la maison à nouveau après avoir fait l’offre, et je me suis dit: » Je n’aime pas ça « . Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi.

«Nous passions devant la maison et je suis sorti de la voiture et je suis allé regarder par les fenêtres parce que nous étions tous excités à ce sujet et puis j’ai eu cette révélation et je me suis dit: ‘Tommy, je ne nous vois pas vivre dans cette maison. Je ne nous vois pas dans cette cuisine en train de préparer le dîner, ça ne va pas ». »

Molly-Mae a révélé qu’elle avait forcé le couple à retirer son offre après avoir été incapable de se représenter le couple vivant dans la maison.







(Image: Instagram)



« Et juste comme ça, nous sommes de retour à la case départ, donc c’est là où nous en sommes jusqu’à présent », a-t-elle déclaré aux fans.

«Je suis le plus difficile sur nous deux et je continuerai d’être difficile parce que je pense que vous devez être pointilleux dans cette situation.

« Je pense qu’acheter une maison est une chose énorme et nous sommes de retour à la planche à dessin », at-elle ajouté.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033