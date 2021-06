Molly-Mae Hague a déclaré qu’elle avait décidé de dissoudre les charges sur son visage après avoir craint de ressembler à une personne de l’émission de téléréalité de chirurgie plastique extrême Botched.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre lorsqu’elle s’est associée à Tommy Fury sur Love Island, a déclaré qu’il ne devrait pas être considéré comme normal que les jeunes filles changent l’apparence de leur visage avec des procédures cosmétiques.

Molly-Mae Hague a dévoilé sa décision d'abandonner le remplisseur

Elle a dit Royaume-Uni cosmopolite: « Je faisais une apparition en club et j’ai pris un selfie. Je me souviens de l’avoir regardé et d’avoir pensé : ‘Je ne sais pas ce que j’ai fait à mon visage.’

« Je suis passé de l’apparence d’un adolescent à quelqu’un sur Botched. Je ne me suis jamais considéré comme peu sûr de moi, mais j’ai dû le faire.

Elle a ajouté: « Nous devons arrêter de normaliser le remplissage, avec des choses comme » Forfaits Kylie Jenner (chirurgie) « .

La star dit que les procédures cosmétiques ne devraient pas être normalisées

« J’avais 17 ans quand je me suis fait faire les lèvres pour la première fois, et ça me fait peur de penser que si j’ai une fille dans 10 ans, ce que ça pourrait être pour elle.

« J’oublie parfois à quel point mes followers sont jeunes aussi. Je suis souvent surpris par le fait que certaines des filles de mes DM aient même un téléphone.

Molly-Mae, 22 ans, avait déjà un public important sur Instagram lorsqu’elle a participé à Love Island en 2019 et a déclaré qu’elle avait été mise en garde contre toute participation à l’émission au cas où le public ne l’aimerait pas.

Cependant, elle a dit qu’elle était submergée d’offres de travail lorsqu’elle a quitté la villa.

Molly a maintenant dissous toute sa charge

Elle a déclaré : « Je n’oublierai jamais combien de personnes voulaient travailler avec moi. Ils m’ont apporté des fleurs et l’un d’eux m’a offert une voiture, même si je ne pouvais pas conduire. Il y avait d’énormes chiffres (financiers) qui étaient lancés.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait que cela ne se termine, elle a répondu: «Je ne le fais pas, car j’ai travaillé très dur pour me protéger de cela. Je peux maintenant m’occuper de ma famille et j’ai acheté une voiture à ma sœur à Noël dernier.





Elle a dit qu’elle était également impressionnée par le soutien qu’elle a reçu de Love Island après le spectacle, en disant: « (C’était) sans pareil … Je pense qu’ils ont vraiment intensifié leur jeu, au point où Tommy et moi avons plaisanté en disant que ils nous ont trop contactés.

« L’équipe d’aide sociale n’aurait pas pu faire plus pour moi. Ils offrent des conseils si vous en avez besoin, et je peux imaginer qu’ils s’amélioreront encore plus pour la prochaine saison.

Le numéro de juillet/août de Cosmopolitan est en vente à partir du 10 juin.

Elle a abordé la question dans le dernier numéro de Cosmo