Molly-Mae Hague et Tommy Fury célèbrent le premier Noël dans leur incroyable appartement de 1,3 million de livres sterling avec style avec une explosion de décor festif.

Les stars de la télé-réalité – qui sont devenues célèbres sur Love Island d’ITV – n’ont pas hésité à transformer leur magnifique appartement du Cheshire en « Santa’s Grotto ».

S’adressant aux médias sociaux, Molly Mae a dévoilé une foule de photos et de vidéos de leur maison tout en donnant aux fans un aperçu de leurs décorations festives.

« OMG les gars, notre appartement est maintenant la grotte du Père Noël … Je ne peux pas m’en remettre !!!! J’ai hâte de tout vous montrer », a écrit Molly à côté d’une de ses histoires Instagram.

Dans les clips de médias sociaux que Molly a partagés avec ses 5 millions d’abonnés Instagram, la bombe blonde a montré un superbe arbre blanc débordant de décorations de Noël.







(Image: mollymaehague / Instagram)



Le couple a également décoré son salon avec plusieurs ornements de fête et il y a aussi une couronne givrée au-dessus de la somptueuse cheminée du couple.

Ils ont opté pour un élégant thème de couleur argent et blanc pour correspondre à leurs décorations neutres.

Il y a aussi un immense monument du Père Noël qui se tient à côté de leur cheminée.







(Image: mollymaehague / Instagram)







(Image: mollymaehague / Instagram)



« Wow. Ces décorations m’ont rendu si heureuse », a écrit Molly dans un deuxième post.

Elle a ensuite dévoilé une table chargée de jolies bougies avant d’aller profiter d’un bain moussant chez elle.

Molly et Tommy vivent dans la somptueuse propriété du Cheshire depuis juin et ne pourraient pas être plus heureux avec leur coussin.

La star de télé-réalité a fièrement montré ses décorations de Noël peu de temps après avoir admis aux fans qu’elle « déteste » réellement la saison des fêtes.







(Image: ITV)







(Image: Gascoigne Halman)



S’adressant à ses partisans lors d’une séance de questions-réponses, la star de télé-réalité a suggéré que son dédain pour les fêtes de fin d’année pouvait provenir du divorce de ses parents.

«Je sais que c’est le cas pour tant de gens, mais Noël me rappelle toujours des souvenirs aussi mitigés», a-t-elle révélé.

Malgré ses expériences antérieures, il semble que Molly-Mae soit prête à se mettre dans l’ambiance festive dans sa magnifique maison.

