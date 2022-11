Molly Mae et Tommy Fury de Love Island se sont enrichis après avoir «encaissé 6,5 millions de livres sterling» – alors qu’Ed Sheeran remplaçait à la première place

Les stars de LOVE Island ont surgi aperçu des stars les plus riches de moins de 30 ans.

Pas moins de trois anciens habitants de la villa apparaissent cette année, dont le couple puissant de l’émission Molly-Mae Hague et Tommy Fury.

La paire, avec une richesse estimée à 6,5 millions de livres sterling, est jugée encore plus riche que la nouvelle animatrice de l’émission Maya Jama, 28 ans, à 5,3 millions de livres sterling.

On pense que la somme stupéfiante est le résultat du partenariat PrettyLittleThing de Molly, de la gamme d’autobronzants et de la société de soins capillaires.

Ils occupent la 26e place de la Heat Rich List 2022, un guide annuel des jeunes stars les plus riches du Royaume-Uni et d’Irlande.

Le magazine a expliqué: «Un partenariat PrettyLittleThing de 1 million de livres sterling (elle est également directrice créative avec 400 000 £ par an), une gamme d’autobronzants et une entreprise de soins capillaires – plus environ 65 000 £ par publication Insta – signifie que Molly-Mae est la Love Islander la plus réussie de l’histoire.

“Grâce à sa boxe, son partenaire Tommy ne s’en sort pas trop mal non plus.”

L’ancienne gagnante Amber Gill prend la 30e place, avec une fortune estimée à 4,5 millions de livres sterling.

Aucune des stars de cette année ne s’est qualifiée pour la liste, bien qu’Ekin-Su Cülcüloğlu, 28 ans, soit le plus gros revenu avec 1,6 million de livres sterling.

Cependant, la première place a été prise par un musicien, Harry Styles arrachant la couronne à Ed Sheeran.

A 31 ans, le chanteur de Shape Of You est désormais inéligible pour figurer sur la liste.

Aperçu des stars les plus riches de moins de 30 ans 1. Harry Styles, 28 ans (116 millions de livres sterling) 2. Dua Lipa, 27 ans (69,1 millions de livres sterling) 3. Cara Delevingne, 30 ans (63,8 millions de livres sterling) 4. Niall Horan, 29 ans (58,4 millions de livres sterling) 5. Louis Tomlinson, 30 ans (48,3 millions de livres sterling) 6. Liam Payne, 29 ans (47,4 millions de livres sterling) sept. Zayn Malik, 29 ans (38 millions de livres sterling) 8. Sam Smith, 30 ans (37,8 millions de livres sterling) 9. Daisy Ridley, 30 ans (36,1 millions de livres sterling) dix. John Boyega, 30 ans (28,8 millions de livres sterling) ) 11. Stormzy, 29 ans (27,8 millions de livres sterling) 12. KSI, 29 ans (26,4 millions de livres sterling) 13. Lewis Capaldi, 26 ans (20,3 millions de livres sterling) 14. Millie Bobby Brown, 18 ans (19 millions de livres sterling)) 15. Jade Thirlwall, 29 ans (17,5 millions de livres sterling) 16. Perrie Edwards, 29 ans (17,5 millions de livres sterling) 17. Tom Holland, 26 ans (15,7 millions de livres sterling) 18. George Ezra, 29 ans (15,5 millions de livres sterling) 19. Sophie Turner, 26 ans (14,7 millions de livres sterling) 20. Tommy Mallet, 30 ans (14,7 millions de livres sterling) 21. Sam Fender, 28 ans (10 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE 22. Charli XCX, 30 ans (9,2 M £) NOUVELLE ENTRÉE 23. Maisie Williams, 25 ans (9 millions de livres sterling) 24. Saoirse Ronan, 28 ans (8,1 millions de livres sterling) 25. Dave, 24 ans (7,4 millions de livres sterling) 26. Molly-Mae Hague, 23 ans, et Tommy Fury, 23 ans (6,5 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE 27. Jake Bugg, 28 ans (6,4 millions de livres sterling) 28. Jodie Comer, 29 ans (6,2 millions de livres sterling) 29. Maya Jama, 28 ans (5,3 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE 30. Amber Gill, 25 ans (4,5 M £) NOUVELLE ENTRÉEOui