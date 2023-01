Molly Mae, enceinte, pose avec une sœur sosie et révèle son énorme ventre rond en robe moulante

MOLLY-MAE Hague a posé à côté de sa sœur sosie et a montré son baby bump en pleine croissance.

La star de télé-réalité – qui est actuellement enceinte de son premier enfant avec son petit ami Tommy Fury – portait une robe longue grise moulante qui mettait parfaitement en valeur son ventre florissant.

Instagram

Instagram

La personnalité des médias, 23 ans, a passé une journée entre filles avec son frère aîné Zoe.

Elle portait ses cheveux dans un chignon élégant et a complété son look décontracté mais chic avec un manteau d’hiver caramel, des bottes Ugg et un sac à main Chanel.

Ils sont allés prendre le thé de l’après-midi et sont entrés dans le magasin pour une thérapie au détail.

Zoe était magnifique dans une veste grise, un pantalon noir et une paire de baskets confortables.

Molly a simplement légendé le message: “Sister day out.”

La sortie de Molly intervient après que les fans ont été convaincus qu’un concepteur de pépinière avait donné le nom de son bébé.

La star de Love Island a gardé le surnom de sa fille secret des fans.

Mais certains pensent qu’ils ont compris comment sa petite fille va s’appeler.

Un architecte d’intérieur, nommé Neo Home, a publié des plans 3D sur son Instagram d’une pépinière qui, selon les fans, appartient à Molly et à son petit ami Tommy Fury, également âgé de 23 ans.

La belle chambre dispose d’un sol en chevrons blancs, d’armoires ouvertes affichant les vêtements du bébé et d’un canapé gris.

L’espace comporte également une enseigne au néon blanc brillant qui dit “Halo” au-dessus du lit.

Cependant, ni Molly ni Tommy ne suivent le compte.

Elle a déjà avoué qu’elle avait “déjà choisi” le surnom, qu’elle avait prévu depuis des années.

Les téléspectateurs de Love Island aux yeux d’aigle pensent qu’ils ont réussi après avoir remarqué un ancien clip de l’émission.

La séquence inédite montre la directrice créative de PrettyLittleThing parler des noms de bébé qu’elle aime.

Dans le cadre du Baby Challenge dans la villa Love Island, Molly-Mae et Tommy ont été vus en train de s’occuper d’un faux bébé.

Décidant comment nommer la poupée, Molly-Mae a déclaré: “J’aime bien le nom Maya”, avant de plaisanter: “Abréviation de mayonnaise.”

Le couple, qui s’est rencontré sur Love Island en 2019, a annoncé sa bonne nouvelle en septembre de l’année dernière.

Quelques semaines plus tard, ils ont révélé qu’ils allaient avoir une petite fille.

Instagram