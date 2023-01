Molly Mae, enceinte, a honte de ses projets de naissance alors qu’elle compte à rebours jusqu’à son premier bébé

La star de LOVE Island, Molly-Mae Hague, a fait face à la réaction des fans après avoir admis qu’elle n’avait jamais terminé son cours d’accouchement.

La star, 23 ans, a déclaré aux téléspectateurs de sa chaîne YouTube qu’elle était mauvaise pour étudier en ligne.

La star a expliqué: “Je pensais que je serais partante pour l’idée de l’hypnonaissance. J’ai commencé un cours d’accouchement. Je vais être honnête, je suis un apprenant en ligne vraiment terrible.

« Commencer le cours m’a rappelé l’école et les révisions. Je me suis retrouvée instantanément en train de m’éteindre, et cela m’a fait penser que je ne voulais pas d’hypnonaissance ou que je suis carrément paresseuse. Peut-être la dernière option.

“L’ignorance est un bonheur pour moi. Je me sens vraiment positif, excité et j’ai le sentiment que ça va bien se passer.

Ses mots semblaient cependant ébouriffer les plumes, les fans affluant vers la section des commentaires pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux bouillonnait : « Pourquoi ne passez-vous pas plus de temps à étudier ! Au lieu de vous leurrer sur le fait que faire des vidéos YouTube est important.

Un autre était d’accord, déclarant: “L’ignorance n’est pas le bonheur dans le travail, faites vos recherches pour pouvoir vous défendre.”

Un téléspectateur a partagé ses conseils en écrivant: “J’ai utilisé le PBC Hypnobirthing avec ma première naissance et je recommande vivement de regarder les vidéos de respiration au moins l’application Freya est également un excellent outil pour le début du travail.”

La vidéo, qui a atteint près de 540 000 vues, a également été accueillie par une vague de soutien, avec un fan jaillissant : « Ne vous sentez pas coupable ou n’avez pas l’impression d’avoir la « grosse tête » d’admettre que vous avez eu une grossesse incroyable, c’est agréable à entendre, je vous souhaite un voyage de naissance facile et béni.

“Si quelqu’un vous déteste pour avoir eu une grossesse facile, ce sont des clowns. C’est une bénédiction d’avoir une grossesse heureuse et de se sentir en bonne santé, surtout après votre endométriose », a commenté un autre.

La directrice créative de Pretty Little Thing a également été récemment critiquée après que des fans aient supposé qu’elle avait teint ses cheveux pendant sa grossesse.

Un fan a fait honte à l’ancien insulaire en écrivant: “Je n’arrive pas à croire que vous vous êtes décoloré les cheveux pendant votre grossesse.”

Une autre a ajouté : “N’est-il pas dangereux de se décolorer les cheveux quand on est enceinte ?”

Cela vient après que Molly a confirmé qu’elle et son petit ami Tommy Fury s’attendaient à accueillir leur premier enfant fin janvier.

