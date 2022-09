Molly Mae a “révélé son ventre rond” dans un récent cliché avant d’annoncer sa grossesse – l’avez-vous remarqué ?

Les fans de MOLLY-MAE Hague estiment qu’elle a dévoilé son baby bump avant d’annoncer qu’elle était enceinte.

La personnalité médiatique, 23 ans, a révélé ses nouvelles de bébé dimanche, trois ans après avoir rencontré Tommy Fury sur Love Island.

Les stars de Love Island ont annoncé hier la bonne nouvelle de leur bébé[/caption]

Après avoir partagé sa bonne nouvelle, les fans aux yeux d’aigle sont retournés sur la page de médias sociaux de Molly-Mae pour rechercher des indices de grossesse.

Les abonnés ont souligné qu’elle avait partagé son premier cliché de bébé il y a des semaines sans que ses abonnés ne s’en aperçoivent.

Même si la bosse était plus petite à l’époque, l’un d’eux a écrit : « Je n’arrive pas à croire que je n’ai pas vu la bosse ; Je le vois un peu félicitations.

Un autre a posté : “Voilà la bosse !”

Un troisième a noté: “Le bébé commence à grandir.”

Dimanche, Molly-Mae a partagé une jolie vidéo montrant sa bosse, elle a déclaré : “J’ai hâte de vivre des aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé”.

Le clip émotionnel commence avec Molly-Mae lisant la citation aimante lorsqu’elle était dans la finale de Love Island avec Tommy.

Les fans se sont déchaînés à l’annonce surprise et les amis de la star ont inondé la section des commentaires de messages de félicitations.





La sœur de Molly, Zoe Hague, a écrit : « Je vous aime tellement tous les trois. Vous allez être des parents incroyables.

Sa meilleure amie et co-vedette de Love Island, Maura Higgins, s’est précipitée pour la féliciter et a écrit: “ET NOUS ALLONS PLEURER ENCORE !!!!!!

Le couple adoré est devenu de plus en plus fort depuis lors et a récemment emménagé dans la maison de ses rêves.

Ils n’ont pas caché qu’ils voulaient fonder une famille ensemble et le mois dernier, Molly a admis que cela ne la dérangeait pas de se marier d’abord.

S’ouvrant sur ses rêves de devenir maman, Molly, qui a caché sa grossesse pendant des mois, s’est extasié: “Je suis tellement excitée d’avoir des bébés et toutes les autres choses qui viennent pour moi et Tommy à l’avenir, comme je viens de ne peut pas attendre.

“J’aime tellement ma vie avec lui maintenant… l’idée que ça s’améliore encore et que j’aie un humain miniature qui est à moitié lui et à moitié moi, comme quoi diable ?!”

Et au début de l’année, Tommy a taquiné les fans en disant qu’ils essaieraient d’avoir un bébé “dans un avenir pas trop lointain”.

Il a dit au Sun : « Je veux quatre enfants mais c’est le corps de Molly et c’est elle qui doit traverser ça – mais je serai là avec elle à chaque étape du chemin », dit Tommy.

“Je suis un grand père de famille et je viens d’une grande famille aussi et c’est quelque chose dont nous parlons beaucoup. Je ne pense pas que ce soit dans un futur trop lointain…

“En dehors de la boxe, avoir une famille est ce que j’attends vraiment avec impatience. Molly et moi ne sommes pas les plus grands fêtards, Molly ne boit pas, je ne bois qu’après une bagarre et nous ne sortons pas tous les week-ends, donc nous installer avec des enfants ne nous changera pas.

« Je ne peux cependant pas révéler les noms de nos bébés – imaginez si Molly est tombée enceinte et que quelqu’un d’autre a un bébé et vole notre nom ? Je ne l’oublierais jamais !

“Ils vont être gardés très secrets jusqu’au jour où nous l’annoncerons. Je ne peux pas effacer le sourire de mon visage parce que nous sommes tous les deux tellement passionnés de devenir parents et je ne peux tout simplement pas attendre ce jour.

Tommy et Molly-Mae Hague se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors de l’émission ITV2 en 2019.

Bien qu’ils n’aient pas gagné – ils sont arrivés deuxièmes derrière Amber Gill et Greg O’Shea qui se sont séparés juste après le spectacle – le couple a parcouru la distance où tant d’autres couples de la tristement célèbre villa ont dérapé.

