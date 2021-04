Molly Lillard, la fille de l’ancien receveur Al Toon des Jets de l’Université du Wisconsin et des New York Jets, aurait été abattue par balle dans ce que la police décrit comme un apparemment meurtre-suicide dimanche à Scottsdale, Arizona.

La République de l’Arizona a rapporté que Lillard avait été retrouvée blessée par balle devant une maison vers 17 heures, heure locale, et transportée à l’hôpital mais avait succombé à ses blessures. Son mari, Royce Lillard III, a été soupçonné de la fusillade et s’est barricadé chez lui avant d’être retrouvé mort d’une apparente blessure par balle. Les équipes SWAT ont tenté d’établir le contact avec Royce Lillard avant d’entrer dans la maison vers 23 heures.

L’enfant du couple, âgé de 8 mois, était également à l’intérieur de la maison et n’a pas été blessé.

Selon le Times-Tribune de Middleton, le couple était marié depuis deux ans.

Molly Elizabeth Lillard, 28 ans, était diplômée de la Middleton High School en 2010, conduisant l’école à deux reprises au tournoi de volleyball de l’État avant de jouer à l’Université du Michigan. Elle a été lauréate d’une lettre de quatre ans pour les Wolverines et a obtenu une mention honorable avec les honneurs américains de l’American Volleyball Coaches Association en tant que senior en 2013.

La famille Toon – parents Jane et Al et quatre enfants – est bien connue à Madison.

Le père de Molly, Al Toon, a terminé sa carrière universitaire en 1984 en tant que leader de tous les temps des Badgers dans les réceptions (131), recevant des touchés (19) et des verges (2103), notes scolaires qu’il a détenues pendant près de deux décennies avant d’être contourné par Lee Evans en 2003. Il a été sélectionné au 10e rang du repêchage de la NFL en 1985 par les Jets de New York et a remporté la distinction All Pro en équipe première en 1986 avec trois sélections au Pro Bowl sur huit ans.

Le prix annuel présenté par le Wisconsin Sports Network au meilleur receveur de lycée de l’État porte le nom de Toon, qui a également été triple sauteur américain à deux reprises avec l’équipe d’athlétisme des Wisconsin Badgers et qualifié pour les essais olympiques.

Le frère de Molly, Nick Toon, a également eu une illustre carrière en tant que receveur pour les Badgers et est quatrième en réception en carrière avec 171 et en verges de réception avec 2447. Il a été sélectionné lors du repêchage 2012 de la NFL (quatrième tour) par les New Orleans Saints et est resté dans la ligue pendant la saison 2015, réalisant 21 attrapés pour 283 verges et un touché.

En 2011, ESPN a présenté une soirée pour la famille Toon au cours de laquelle Nick a joué dans le premier match pour le titre Big Ten contre Michigan State tandis que l’équipe du Michigan de Molly a simultanément bouleversé Stanford dans le tournoi de volleyball de la NCAA pour atteindre le Sweet 16.

La sœur de Molly, Kirby Toon, a joué au volleyball au Wisconsin, et la plus jeune sœur Sydney a joué au volleyball à UW-Whitewater.

Noter: Photos dans le tweet de Rob Reischel prises par Mary Langenfeld.

JR Radcliffe peut être atteint à jradcliffe@gannett.com. Suivez-le sur Twitter à @JRRadcliffe.