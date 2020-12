Molly, la fille de Phillip Schofield, a partagé ce qu’elle appelle sa photo «préférée» de ses chers parents.

Molly, 27 ans, a profité de son histoire Instagram pour partager la douce photo avec ses abonnés, qui a montré le présentateur de This Morning Phil, 58 ans, tenant Molly, aux côtés de sa femme Stephanie Lowe qui tenait la sœur de Molly, Ruby, 24 ans.

Après avoir fait fondre le cœur des fans avec le claquement, elle a continué à partager «quelques photos de famille supplémentaires» qui leur ont montré tous passer des vacances somptueuses.

Molly et Ruby partagent un lien très étroit avec Phil et Steph, et il semble que leur union se soit encore rapprochée depuis que Phillip est devenu gay plus tôt cette année.







(Image: mollyschofe / Instagram)



Phil – qui est marié à Steph depuis 27 ans – s’est rendu sur les réseaux sociaux en février pour partager la nouvelle avec ses fans.

Il a écrit: « Avec la force et le soutien de ma femme et de mes filles, j’ai accepté le fait que je suis gay. »

La star de la télévision a déclaré que Steph lui avait montré un « amour inconditionnel » et l’avait soutenu dans sa sortie.

Dans sa nouvelle autobiographie Life’s What You Make It, Phil a admis que ça « m’a presque rendu malade » en sortant avec ses filles.







(Image: LightRocket via Getty Images)







(Image: mollyschofe / Instagram)



Mais il a révélé: « Quand les choses sont devenues vraiment sombres, (Steph) m’a rappelé à quel point ils m’aimaient tous et qu’il n’y avait rien que nous quatre ne pouvions supporter.

Le quatuor est devenu un groupe encore plus serré alors que Steph, Molly et Ruby se sont ralliés à Phil pour qu’il se sente soutenu.

Phil a vécu heureux aux côtés de son ex-épouse Steph qui porte toujours son alliance.

Et plus récemment, Phil s’est demandé s’il envisageait ou non de divorcer de Steph après qu’il soit devenu gay et ait décidé de vivre sa vérité.







(Image: mollyschofe / Instagram)



Il a dit à Chris Evans sur son podcast How to Wow le mois dernier: « Je suis toujours marié à Steph. On parle beaucoup de divorce – nous n’en avons pas du tout discuté.

«Avec le divorce … cela n’a pas été discuté. Nous nous frayons un chemin et cependant cela fonctionne et c’est un travail en cours.

« Je suis un travail en cours. Steph est un travail en cours. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033