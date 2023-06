Les fans de LOVE Island ont affirmé que Molly Marsh avait été amenée dans la villa par les producteurs.

Molly, une interprète de théâtre musical de 21 ans, est l’une des célibataires sexy qui participent à la série estivale de l’émission de cette année.

Molly Marsh est l'une des célibataires sexy participant à Love Island

Mais plusieurs photos partagées d’elle lors de deux voyages précédents dans les villas de l’émission – l’une à Majorque, l’autre en Afrique du Sud – ont soulevé quelques sourcils.

Un fan a partagé une photo de Molly debout devant la villa emblématique sur Reddit avec la légende: « Apparemment, Molly a travaillé dans les coulisses de Love Island. »

Certains ont partagé leurs réflexions sur sa présence déjà dans la villa.

Un autre a répondu dans le fil: « Je dois dire qu’elle se sent un peu comme une usine de production ITV et que c’est un peu rebutant. »

« Ce sont toutes des usines de production. Littéralement », intervint un second.

Cependant, l’un d’eux a souligné: « Techniquement, c’est une influenceuse qui a été invitée à la villa pour faire une vidéo bts pour promouvoir la saison précédente. »

En mai, The Sun a révélé que Molly faisait partie de la formation officielle après s’être entendue avec les patrons lorsqu’elle a été invitée à visiter la villa d’hiver de Love Island.

Une source a révélé : « Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année.

« Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs.

«Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition. Après avoir traversé le processus, elle est maintenant prête à s’envoler pour Majorque plus tard ce mois-ci.

« C’est une star montante et elle vient d’une famille du showbiz – sa mère Janet a même eu de petits rôles dans Coronation Street et Still Open All Hours.

« Molly a clairement indiqué qu’elle a ce qu’il faut pour faire un bang et ITV l’aime. »

Molly a récemment rompu son silence sur les affirmations selon lesquelles elle est une usine de production après qu’il a été révélé qu’elle avait déjà mis les pieds dans la villa.

Elle a déclaré au Sun: « Étant dans l’industrie, je connais le bien qui va avec, je connais le mal et j’ai déjà eu un peu des deux – c’est vraiment dans mon sang.

« J’espère que les gens ne me voient pas comme une plante, je ne veux pas que les gens pensent que ça a été une route facile juste parce que j’ai été dans les villas.

« Cela a été un processus long et difficile. Cela a été difficile.

Certains fans pensent que Molly a été mise à la villa par les producteurs

Molly a partagé son temps passé dans la villa sur les réseaux sociaux