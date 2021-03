Mollie King a taquiné que les samedis pourraient se reformer.

La chanteuse a dit qu’elle aimerait retrouver l’ancien groupe de filles de cinq musiciens « à un moment donné ».

Le groupe, qui était composé de Mollie Vanessa White, Frankie Bridge, Una Healy et Rochelle Humes, s’est séparé il y a sept ans, mais les cinq sont restés proches.

Interrogée sur la réforme du groupe, Mollie, 33 ans, a déclaré: « Je dis toujours ne jamais dire jamais. Nous aimons tous faire des choses différentes, présenter, la vie de famille, Una fait encore de la musique. J’y penserais certainement.

« Nous sommes venus sur mon shuffle Spotify l'autre jour et je me suis dit: » Oh, j'aime tellement cette chanson! « Ce serait amusant à un moment donné! »







« Etre dans un groupe a été l’expérience la plus magique. Ne pas être ringard, mais dès l’âge de six ans j’ai voulu faire partie d’un groupe pop. Le fait que cela se soit produit – combien de personnes peuvent dire que leur rêve d’enfance est devenu réalité!

Elle a ajouté à MailOnline: « Les gens demandent si c’était aussi bon que je l’imaginais et oui, c’était vraiment le cas. Et j’ai quatre meilleurs amis, nous avons tout traversé ensemble. »

Elle a ajouté: « Alors oui, ne dites jamais jamais! »







Le groupe, qui était ensemble entre 2007 et 2014, suivrait les traces d’autres grands groupes féminins comme les Spice Girls, All Saints et Girls Aloud s’ils décidaient de se réunir.

Depuis la dissolution du groupe, Rochelle a été présentatrice sur This Morning, Frankie a récemment rejoint le panel Loose Women, Vanessa s'est battue sur I'm A Celeb – et Una s'est lancée dans une carrière solo.







Le premier album des Samedis en 2008, Chasing Lights, s’est classé numéro neuf sur le UK Albums Chart et leur a valu un statut de platine par le BPI.

Ils ont accumulé beaucoup plus de dix singles avec leurs albums suivants Wordshaker, On Your Radar et Ready For The Weekend.

Leur quatrième album, What About Us, était le premier numéro un britannique du groupe.