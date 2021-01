Mollie King a montré aux fans un aperçu de son énorme bague en diamant alors qu’elle arrivait pour travailler à Radio One.

L’ancienne star du samedi a été vue se promener dans les studios de la BBC pour la première fois samedi après avoir annoncé qu’elle était fiancée au fiancé de cricket Stuart Broad.

La femme de 33 ans a veillé à ce que sa bague scintillante occupe le devant de la scène en associant le rock à une simple tenue monochrome.

La bombe blonde a enfilé un manteau noir surdimensionné chic, qu’elle a superposé sur un t-shirt blanc uni et un pantalon noir confortable.

Elle a associé le look à une paire de baskets bien portées et à un simple collier en or.







(Image: BACKGRID)



La beauté portait ses tresses dorées droites et a ajouté une simple couche de maquillage pour accentuer ses magnifiques traits.

Mollie s’est rendue sur son Instagram le jour du Nouvel An pour annoncer le début de son année «magique», révélant qu’elle et son fiancé Stuart s’étaient fiancés après une magnifique promenade à la campagne ensemble.

Affichant sa bague de fiançailles étincelante, Mollie a posté une photo d’elle en train d’embrasser Stuart juste après le beau moment.

Elle a écrit à côté de la photo: « Mille fois oui!

« Je n’arrive toujours pas à y croire, le début de la nouvelle année le plus magique! J’ai hâte de passer toutes mes années avec toi @stuartbroad. »







(Image: Instagram)







(Image: BACKGRID)



Leur histoire d’amour remonte à leur première relation amoureuse en mars 2018.

Ils se sont séparés après cinq mois en août 2018, mais se sont rapidement remis ensemble.

Le couple a de nouveau été aperçu ensemble en février 2019.

Mollie et Stuart ont confirmé qu’ils avaient donné une seconde chance à leur amour un mois plus tard.

Leur engagement survient après que Mollie a admis qu’elle était anxieuse que Stuart se rende au Sri Lanka pour jouer au cricket pour l’Angleterre.







(Image: @ stuartbroad8 INSTAGRAM)







(Image: BACKGRID)



Elle a écrit: « Nous sommes donc en 2021! Si vous êtes comme moi, vous allez peut-être entrer dans cette année avec un peu d’anxiété et d’incertitude.

«Je reçois souvent les bleus de janvier et cette année va être particulièrement difficile avec tout ce qui se passe.

« @stuartbroad s’en va aussi demain avec le cricket qui est toujours un mélange de sentiment d’excitation pour lui, mais sachant qu’il va me manquer tellement. »