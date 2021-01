Mollie King est fiancée à Stuart Broad.

La chanteuse, 33 ans, a fait étalage de sa bague de fiançailles étincelante sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a annoncé la nouvelle vendredi.

Ils s’étaient fiancés après une magnifique promenade à la campagne ensemble.

Le chanteur du samedi a célébré le début «magique» de sa nouvelle année sur Instagram.

Elle a écrit: « Mille fois oui!









« Je n’arrive toujours pas à y croire, le début de la nouvelle année le plus magique! J’ai hâte de passer toutes mes années avec toi @stuartbroad. »

Leur histoire d’amour remonte à leur première relation amoureuse en mars 2018.

Ils se sont séparés après cinq mois en août 2018, mais se sont rapidement remis ensemble.

