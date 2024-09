Mollie Gallagher d’ITV Coronation Street soutenue alors qu’elle abandonne le Royaume-Uni avec son petit ami musicien

Claire Sweeney et Sally Carman étaient ravies de la mise à jour

Mollie Gallagher est connue pour son rôle de Nina Lucas dans Coronation Street (Image: Instagram/@mollie.gallagher_)

Mollie Gallagher de Coronation Street a ravi ses co-stars en partageant les mises à jour de son voyage de luxe à l’étranger. La star du feuilleton est réputée pour son rôle de Nina Lucas dans le feuilleton de longue date.

La jeune femme de 26 ans est un personnage clé du feuilleton ITV depuis qu’elle a rejoint le casting pour la première fois en 2019. Nina a été impliquée dans certains des scénarios majeurs de la série tels que le meurtre de Seb Franklin et la lutte de Roy Cropper pour la justice.

En dehors des écrans, la vie de la star est heureusement moins mouvementée et elle partage régulièrement des mises à jour avec ses 112 000 followers sur Instagram. Mollie a profité de la plateforme de médias sociaux pour révéler qu’elle s’était envolée du Royaume-Uni pluvieux à la recherche d’un soleil bien mérité.

La star a profité d’un voyage à Los Angeles avec son petit ami musicien, Dan Myers. Le couple a partagé des clichés alors qu’ils profitaient du soleil de la côte ouest sur la jetée de Santa Monica.

Elle a sous-titré le message : « Une photo de notre premier arrêt. Santa Monica. » Elle a partagé une deuxième mise à jour d’une visite à Hollywood en disant : « Hollywood (Molliewood) xxx. »

Les co-stars de Mollie ont été ravies des mises à jour puisque Sally Carman, qui joue Abi Wester, a déclaré : « Hourra pour Molliewooooood. » [sic] Harriet Bibby, qui joue Summer Spellman, a commenté : « Icon x »

Claire Sweeney, qui joue Cassandra Plummer, a commenté : « J’adore Santa Monica. » Kel Allen, qui jouait Laura Neelan, a posté : « Créer des souvenirs, fille ! Les photos sont superbes ! Xx »

Mollie et Dan se fréquentent depuis 2020 et la star du feuilleton s’est rendue sur les réseaux sociaux en décembre dernier pour partager des clichés des célébrations du 30e anniversaire de Dan. La star de Dancing On Ice, Colin Grafton, a partagé une série d’émojis en forme de cœur pour souhaiter bonne chance à Dan pour l’occasion.

Mollie a participé à l’émission ITV en 2023 et était ravie d’enfiler ses patins à glace. Elle a déclaré : « Je suis vraiment excitée. Je ne me suis pas encore vraiment sentie nerveuse, étrangement. Mais étant ici aujourd’hui, je le ressens maintenant un peu. »

Mollie partage régulièrement des mises à jour de sa vie sur Instagram et a été soutenue plus tôt cette année lorsqu’elle a révélé son diagnostic de TDAH. Elle a repartagé un extrait de l’épisode du podcast ADHD Chatter avec l’auteur Kat Brown, où la journaliste discute de la maladie.

Mollie a sous-titré le message : « Je viens tout juste de recevoir un diagnostic après des années de connaissance et je suis enfin heureuse que tout ait un sens maintenant. »

