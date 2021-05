Mollie Gallagher de Coronation Street a fondu en larmes après les blessures de Nina Lucas après une attaque pour crime de haine

CORONATION Street star Mollie Gallagher a fondu en larmes quand elle a vu les blessures de son personnage Nina Lucas en maquillage.

L’actrice – qui joue la gothique Nina depuis 18 mois – a révélé qu’elle avait été submergée d’émotion la première fois qu’elle avait vu ce qui allait arriver à Nina.

L’actrice Mollie a été émue par les blessures de Nina[/caption]

Les téléspectateurs regarderont ce soir Nina et son petit ami Seb Franklin sont brutalement agressés par le gang de voyous de Corey Brent.

Mais c’est l’état des blessures de Nina qui a affecté Mollie – avant même de filmer les scènes.

S’adressant à The Sun et à d’autres médias, Mollie a déclaré: «Je me souviens de la première fois que je me suis fait maquiller, je n’avais encore filmé aucune scène et je l’avais juste répétée dans mon miroir à la maison par moi-même.

«Dès que le maquillage a été fait, je voulais juste pleurer.

Nina se bat pour sa vie après l’épisode de ce soir[/caption]

Seb est également en mauvaise posture suite à l’attaque brutale[/caption]

«Je me souviens avoir regardé mon reflet et pensé, » wow « . Je savais déjà que c’était horrible, mais quand tu es vraiment dedans, j’ai pensé que je pourrais pleurer.

«C’était une sensation vraiment étrange. Je n’arrêtais pas de penser à toutes les scènes et à ce qui allait se passer.

«Cela m’a aidé d’une certaine manière, car j’ai pu conserver ce sentiment lorsque nous avons filmé les scènes.

«C’était une aide considérable.»

Mollie a également raconté comment le fait de filmer le début des scènes d’attaque lorsque Kelly Neelan gifle Nina, lui a fait ressentir la panique comme s’il s’agissait d’une attaque de la vie réelle.









Elle a déclaré: «Je me souviens de l’avoir filmé et vous pouvez ressentir la panique.

«Lorsque nous le filmions, il y avait quelque chose dans la journée qui semblait un peu intimidant.

« Je pense parce que c’était juste moi et Harry contre un grand groupe de personnes. »