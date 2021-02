Mollaei remporte l’argent à Tel Aviv

La deuxième journée du Grand Chelem de judo de Tel Aviv a été une journée spéciale pour le sport international et pour Israël, avec tous les yeux rivés sur Saeid Mollaei, qui est notre homme du jour.

Marque de la passion brute de Mollaei

Le champion du monde 2018 était en grande forme avec son style de judo puissant habituel. Le spécialiste de la contre-attaque a utilisé sa passion brute pour se rendre en finale, où Sharofiddin Boltaboev de l’Ouzbékistan l’a battu pour la médaille d’or de 81 kg.

Mollaei, qui est né en Iran mais se bat maintenant pour la Mongolie, a reçu sa médaille d’argent des mains de Marius Vizer, président de la Fédération internationale de judo.

«Premièrement merci pour tous, pour la FIJ, pour tous les gens», a-t-il déclaré après la cérémonie. «Tout le monde aime être amical. Le sport et la politique sont différents. Je suis très, très heureux, maintenant je suis le même que les autres sportifs. Je suis libre, pas de problème, pas de politique. Je suis un sportif, jamais de politique »

La toute première médaille de Raicu en tournée est l’or

La championne olympique Tina Trstenjak a remporté la médaille d’or des -63 kg dans une finale entièrement slovène.

Moris Janashvili, invitée de la Fédération internationale de judo, lui a décerné la médaille.

Le Roumain Alexandru Raicu a affronté le jeune italien Giovanni Esposito dans la finale des -73 kg. Un compteur rapide lui a valu le score décisif – et il était clairement ravi que sa toute première médaille en tournée mondiale soit une médaille d’or du Grand Chelem.

Florin Daniel Lascau, directeur sportif et arbitre par intérim de la FIJ, lui a décerné sa médaille.

Sanne Van Dijke plaide pour une place à Tokyo

Au niveau des -70 kg, la Française Margaut Pinot a connu une belle journée. Un étranglement et un retour en arrière ont été ses moments forts sur la voie de la victoire en finale. Lisa Allan, directrice des événements de l’IJF, a remis la médaille d’or.

«Je pense que nous avons de la chance d’être ici pour continuer nos compétitions», a déclaré Pinot. « Et même si c’est un gros protocole avec beaucoup d’attente, avec beaucoup de jours avant la compétition, je pense que nous avons beaucoup de chance de vivre cette vie. »

Notre coup du jour est venu dans le concours de médaille de bronze -70 kg et un énorme lancer de hanche de Sanne Van Dijke, qui a secoué le stade Shlomo et la course pour une place aux Jeux olympiques de Tokyo.