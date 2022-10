Moline a toutes les réponses pour gagner contre Sterling – Shaw Local

Avec le titre Western Big 6 en jeu, Moline n’a pas paniqué.

Sterling a réduit l’avance de Moline à une possession à deux reprises en seconde période, mais les Maroons ont continué à compter sur ce qu’ils font le mieux – faire courir le ballon avec Riley Fuller – pour répondre avec des scores et ne jamais abandonner la tête.

Fuller a terminé le match avec 158 verges au sol et a marqué trois touchés en seconde période pour vaincre Sterling 33-21 et remporter le titre Western Big 6 pour la deuxième saison consécutive vendredi à Browning Field.

“Ce n’est un secret pour personne que lorsque nous avons besoin de quelqu’un pour faire un jeu ou obtenir des verges, [Fuller] est notre gars », a déclaré l’entraîneur de Moline, Mike Morrissey.

Moline a maintenant remporté 13 matchs de conférence consécutifs depuis le début de la saison dernière. Les Maroons ont mené du début à la fin.

“Il n’y a pas de meilleure sensation que celle-ci”, a déclaré Fuller. “C’est incroyable. Nous allons en profiter ce soir, mais préparez-vous ensuite à affronter Geneseo avant de vous concentrer sur les séries éliminatoires.

Moline a accumulé 401 verges au total et n’a pas permis à Sterling de franchir la barre des 100 verges au total avant le milieu du troisième quart. Les Maroons ont eu huit plaqués pour perte et ont contrôlé la ligne de mêlée tout au long.

“Nous avons joué dur, mais ils sont sacrément bons”, a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. “Nous savions que nous devions gagner la ligne de mêlée ce soir, mais nous ne l’avons pas fait.”

C’était la première fois de toute la saison que Sterling ne marquait pas au moins 27 points.

“Notre défense ne les a pas laissés faire quoi que ce soit”, a déclaré Fuller. “Ils étaient comme des animaux sauvages là-bas.”

Le quart-arrière de Moline, Grant Sibley, a terminé le match avec 125 verges par la passe et 53 verges au sol. Il a eu deux touchés au total, plus deux renversements en défense.

“[Sibley] est livre pour livre l’un des joueurs de football les plus coriaces que nous ayons jamais eu », a déclaré Morrissey. « C’est un compétiteur et il fait tout bien. Il a intensifié comme toujours.

Moline a commencé le match avec un entraînement de déclaration qui a pris plus de sept minutes de retard. L’entraînement de 15 jeux et 67 verges n’a pas eu un seul jeu qui a duré plus de huit verges, mais les Maroons ont constamment ramassé quatre ou cinq verges par poursuite des jeux conçus pour tirer parti des voies de circulation extérieures.

Sibley a frappé avec un quart-arrière furtif d’un mètre pour porter le score à 7-0 avec 4:48 à faire au premier quart.

Sur un troisième et un 6 sur le premier disque de Sterling, l’ailier défensif senior Hyson Bey-Buie a traversé la ligne et a plaqué le quart-arrière du Golden Warrior JP Schilling pour une perte de deux pour forcer un botté de dégagement. Il a terminé le match avec deux sacs.

“Le personnel défensif a fait un excellent travail pour préparer ces gars-là, et nous avons joué de manière très agressive”, a déclaré Morrissey.

Lors du deuxième entraînement de Moline, Sibley a lancé une passe parfaite à Charles Stephens vers le côté droit. Stephens, qui avait une couverture en tête-à-tête, a battu son homme et a attrapé le ballon à 25 mètres sur le terrain en fuite. À partir de là, il est entré intact pour le touché de 59 verges pour prolonger l’avance de Moline à 14-0 avec 1:37 à faire dans le premier.

Mais l’élan a changé juste avant la mi-temps.

Sterling avait 96 verges au total à la mi-temps, mais deux pénalités de 15 verges sur Moline ont placé les Golden Warriors à l’intérieur du territoire marron dans les dernières minutes avant la mi-temps. Sur un troisième et 21, Schilling a trouvé un Isaiah Mendoza grand ouvert pour un score de 37 verges vers la ligne de touche droite. Une couverture interrompue a permis à Mendoza d’entrer dans la zone des buts et de marquer 14-7 à la mi-temps.

En seconde période, les deux défenses ont commencé à s’user. Moline a eu de gros jeux pour mettre en place une course de touché de 3 verges par Fuller pour porter le score à 21-7 avec 6:08 à faire dans le troisième.

Cependant, Sterling a commencé à faire bouger les choses avec Kael Ryan au quart-arrière. Il a mené un entraînement de quatre minutes qui s’est terminé avec Ryan qui s’est faufilé d’un mètre pour porter le score à 21-14.

Pourtant, lors du dernier jeu du troisième quart, Fuller a traversé une voie de circulation de la taille d’un bus pour un touché de 25 verges pour étendre l’avance de Moline à 27-14 avant le quatrième.

“Nous savions que nous ne pouvions pas les laisser se rapprocher si nous voulions repartir avec cette victoire”, a déclaré Fuller. “Je pense que c’était beaucoup plus proche qu’il n’aurait dû l’être, cependant. Nous avons fait beaucoup trop d’erreurs et les avons laissés rester plus longtemps qu’ils n’auraient dû.

Moline a eu 10 pénalités pour 98 verges, ce qui a aidé à établir un autre touché de Sterling lors du prochain entraînement – ​​cette fois une course de 1 mètre par AJ Kested sur la ligne de but.

Mais encore une fois, Moline a répondu. Les Maroons ont drainé 4:40 de l’horloge sur un entraînement de 12 jeux qui a été couronné par une course de touché de 3 verges de Fuller au côté gauche pour la finale 33-21. Le lecteur a été maintenu en vie par le porteur de ballon senior Aubre Threatt, qui est resté debout après avoir renversé un défenseur. Tout le monde a arrêté de jouer en pensant qu’il était à terre, mais Threatt a continué à courir à l’intérieur de la ligne des 20 verges de Sterling sur 35 verges.

«C’était là la différence. Je veux dire, nous sommes peut-être passés d’un botté de dégagement à une nouvelle série de bas », a déclaré Morrissey. “C’est un petit gars, et donc peut-être que la gravité ne le tire pas autant vers le bas, en plus son équilibre est exceptionnel. Pour lui, être capable de retrouver son équilibre et de rouler sur un gars était assez génial.

Ryan a mené Sterling avec 66 verges au sol en 10 courses. Schilling avait 70 verges par la passe et 28 verges au sol. Mendoza était le meilleur receveur de Sterling avec trois attrapés pour 57 verges.