MINSK, Biélorussie – Un samedi soir récent, Hide, un discothèque branchée dans la capitale biélorusse, était bondé. Plus de 600 spectateurs se bousculaient pour voir la scène dans le minuscule lieu, caché dans une cour intérieure.

La distanciation sociale était impossible, mais aucun membre de la foule ne semblait s’inquiéter du coronavirus. Au lieu de cela, ils avaient juste l’air heureux d’être entrés pour voir Molchat Doma, un trio de synthé-pop local de mauvaise humeur qui est devenu cette année un paratonnerre pour les jeunes biélorusses et un phénomène Internet improbable à l’étranger.

Depuis août, lorsque le président Aleksandr G.Lukashenko de Biélorussie, appelé le dernier dictateur d’Europe, a remporté une victoire électorale invraisemblable, des manifestations de masse dans les rues et une répression policière brutale ont mis en lumière l’ancien pays soviétique.

Mais même avant cela, Molchat Doma attirait l’attention internationale du Bélarus. En février, l’un des morceaux du groupe, « Sudno»(« Vessel »), a commencé à apparaître dans des clips sur TikTok, l’application de médias sociaux. Un porte-parole de TikTok a déclaré qu’il pensait que la première utilisation avait été faite par un homme promouvoir son entreprise de tatouage; cette vidéo a obtenu quelques centaines de likes. Mais la popularité de la chanson à la fois sombre et dansante a augmenté et, en quelques mois, elle a été utilisée dans plus de 150000 clips.