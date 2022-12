Molavi Abdol Hamid inspire les manifestants en Iran au milieu du soulèvement de Mahsa Amini

Les vendredis dans le sud-est de l’Iran sont devenus des jours de rage et de résistance. Comme ils le font depuis des semaines, les manifestants ont défilé dans les rues après la prière du vendredi à Zahedan, la capitale de la province du Sistan et du Balouchistan, qui est devenue un front central du soulèvement antigouvernemental qui balaie l’Iran.

Les manifestants sont des partisans de Molavi Abdol Hamid Ismaeelzahi, largement connu en Iran sous le nom de Molavi Abdol Hamid, le religieux sunnite le plus en vue dans un pays dirigé par un gouvernement théocratique chiite. Il y a peu de personnalités publiques en Iran qui ont la témérité de défier les autorités de Téhéran, mais Molavi Abdol Hamid en fait partie. Ses appels de plus en plus audacieux à la responsabilité et au dialogue politique ont galvanisé les manifestants à Zahedan et dans tout le cœur de l’ethnie baloutche, longtemps l’une des régions les plus pauvres du pays.