Mokaatil montre que Dash gagne à Epsom pour David Egan | Nouvelles de course

Mokaatil a été un vainqueur surprise 25-1 du World Pool « Dash » Handicap pour l’entraîneur Ian Williams et le jockey David Egan.

Le concours de cinq mètres était aussi rapide et furieux que jamais, avec Son et Sannie ouvrant la première piste au milieu de la piste avant que sa foulée ne commence à se raccourcir pour atteindre le dernier sillon.

Mokaatil atteignait juste la vitesse supérieure à ce moment-là et une fois qu’il a pris la tête, il s’est étiré pour gagner d’une longueur et demie.

Seul Spoofing a terminé deuxième, Stone Of Destiny troisième.

Egan a déclaré : « C’était mon premier Dash, et c’est aussi rapide que je ne l’ai jamais été sur un cheval de course, c’est sûr !

« C’est fantastique de le faire pour l’équipe Ian Williams. C’est un cheval que j’ai monté un bon nombre de fois, cinq stades seraient assez forts pour lui, surtout sur cette piste. La clé était de le faire sortir des portes et obtenir une bonne position.

« J’étais assis deuxième de notre côté et il m’a bien emmené dans la course, je savais qu’il resterait plus loin alors j’ai donné un bon coup de pied et il l’a bien fait. »