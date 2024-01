Moises Sánchez utilise des méthodes de construction locales pour une maison cubique mexicaine

L’architecte Moises Sánchez, basé à Guadalajara, a créé une maison de vacances en stuc en forme de cube, ombragée par un grand arbre dans l’ouest du Mexique.

La structure simple de 450 pieds carrés (42 mètres carrés), connue sous le nom de Tonalli House, a été achevée en 2023 à Jocotepec, Jalisco, à quelques minutes du lac Chapala, le plus grand lac du pays.

“Le projet naît de la recherche d’une expérience paisible, s’inspirant des rythmes et des atmosphères de l’architecture populaire des villages mexicains”, Sánchez » a dit Dezeen.

De l’extérieur, la maison est un solide cube blanc, ponctué d’ouvertures stratégiques.

Utilisant des systèmes de construction, des matériaux et une main-d’œuvre locaux, le cube est formé de murs de briques enduits d’un mélange de sable et de mortier pour créer deux textures : une base rugueuse semblable à de la pierre et une forme monolithique lisse au-dessus.

Cependant, Sánchez a donné la priorité au paysage existant dans sa description du projet.

“Le véritable protagoniste du projet est un grand arbre et sa relation avec l’environnement bâti”, a déclaré Sánchez.

“Ses racines créent un vestibule naturel, servant d’entrée au volume, le tronc et les feuilles couronnent les vues de l’intérieur, tandis que sa forme et son ombre régulent simultanément le microclimat de l’environnement.”

Les occupants sortent du vestibule en forme d’arbre pour accéder à un hall d’entrée et un espace salon à double hauteur.

En tournant vers la droite se trouve une cuisine avec des carreaux de céramique multicolores fabriqués par des artisans de Guadalajara « qui rappellent les cuisines mexicaines traditionnelles ».

Trois petites lumières sont suspendues au-dessus de la péninsule, créant un effet de projecteur décalé dans l’espace, qui présente des murs en plâtre lisses et sans fioritures et un sol en carrelage de pierre grise.

La salle de bain est nichée dans un coin de la cuisine.

En face de l’entrée, éclairée par une fenêtre carrée, se trouve un escalier qui mène à la mezzanine, ouverte sur le salon en contrebas.

“En arrivant à l’étage supérieur, vous êtes accueilli par un faisceau de lumière pénétrant le plafond, créant une ambiance faiblement éclairée, à l’autre extrémité du loft, une fenêtre s’ouvre pour offrir une vue directe sur la végétation et le grand jardin entourant le villa”, a déclaré Sánchez.

La palette de matériaux limitée et neutre – caractéristique de l’architecture voisine entourant le lac Chapa – utilise un lavis léger sur les surfaces et des vues de l’arbre à l’extérieur comme ornementation.

“Le plus symbolique est peut-être la relation établie par les ouvertures dans le volume”, a-t-il déclaré.

“Ces fenêtres créent un lien entre l’intérieur et l’extérieur, possédant une qualité tactile qui donne l’impression que les deux se touchent.”

Dans le climat tempéré, la villa s’appuie sur des systèmes passifs de chauffage et de refroidissement comme la ventilation croisée à travers les fenêtres et la lucarne qui agit comme une cheminée pour expulser l’air chaud.

Un chauffe-eau solaire fournit de l’eau chaude à la maison.

“Le succès réside dans sa simplicité ; la richesse du projet n’est pas la somme de ses parties mais une multiplication exponentielle de ses vertus”, a déclaré Sánchez.

« Nous en avons appris que parvenir à l’excellence ne nécessite pas nécessairement un effort considérable, mais plutôt de trouver les bonnes solutions au bon endroit. »

Toujours à Jalisco, COA Arquitectura a construit une maison monolithique « aux tons terreux » ponctuée de formes en blocs et de découpes triangulaires et Tatiana Bilbao a construit une maison de week-end en pisé sur les rives du lac Chapala.

La photographie est de Ansatz / Fernando Sánchez.