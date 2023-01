Moises Caicedo veut “saisir une magnifique opportunité” après que l’offre de 60 millions de livres sterling d’Arsenal pour le milieu de terrain a été rejetée par Brighton | Nouvelles du football

Le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo a révélé sur les réseaux sociaux qu’il souhaitait quitter le club de Premier League pour une “magnifique opportunité” ailleurs.

Brighton a rejeté vendredi ce qui aurait été un montant record de 60 millions de livres sterling des Gunners pour l’international équatorien.

Chelsea a également exprimé son intérêt pour le joueur de 21 ans, que Brighton a acheté pour 4,5 millions de livres sterling à Independiente del Valle en Équateur il y a deux ans.

Le club de la côte sud a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Caicedo n’était pas à vendre et sa position reste inchangée.

Caicedo a déclaré sur Instagram qu’il était “fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton”, mais n’a pas précisé quel club il souhaitait rejoindre.

La déclaration de Caicedo se lit comme suit: “Je suis reconnaissant à M. Bloom et Brighton de m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j’ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur.

“Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d’une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur.

“Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d’aider le club à continuer à réussir.

“Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.”

Caicedo a déclaré sur le site officiel de Brighton plus tôt cette semaine qu’il se concentrait uniquement sur son club actuel.

Leandro Trossard a déjà échangé Brighton contre Arsenal dans la fenêtre actuelle dans le cadre d’un accord d’une valeur de 27 millions de livres sterling, mais Brighton est déterminé à conserver Caicedo.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a refusé de commenter le milieu de terrain lorsqu’il a été interrogé à son sujet après la défaite 1-0 de vendredi soir à Manchester City au quatrième tour de la FA Cup.

Arteta a déclaré: “Vous savez que je ne ferai aucun commentaire sur les joueurs tant que rien ne sera fait et je continuerai comme ça, désolé.

“Comme je l’ai déjà dit, nous avons été assez actifs sur le marché. Nous avons des nécessités et si quelque chose est disponible, le club est prêt à essayer de le faire, quand c’est raisonnable et j’espère que c’est un joueur qui peut améliorer notre équipe.”