Pour tenter de convaincre Brighton et Hove Albion de baisser leur prix demandé de 100 millions de livres sterling, les agents de Moises Caicedo poursuivent les négociations avec le club.

Le joueur de 21 ans est de plus en plus frustré par la position inflexible de Brighton après le rejet jeudi de l’offre de 102 millions de dollars de Chelsea. En tout, les Bleus ont fait trois offres pour le joueur et toutes ont été rejetées.

Tous les trois auraient assuré un retour sur investissement substantiel pour les 5,7 millions de dollars que Brighton a dépensés pour le joueur en 2021. Chelsea pourrait revenir avec une meilleure offre, mais ils pourraient également passer à d’autres options.

Brighton ne recule pas devant les exigences élevées

Après que la demande publique de Caicedo d’être autorisé à partir en janvier soit tombée dans l’oreille d’un sourd, lui et son peuple sont impatients de gérer la situation avec soin par respect pour Brighton, selon Les temps. Les offres d’Arsenal de 77 millions de dollars et de 99 millions de dollars ont toutes deux été refusées avant de s’installer avec le milieu de terrain de Chelsea Jorginho.

Le prix élevé de 128 millions de dollars serait basé sur le fait que le milieu de terrain a encore quatre ans sur l’accord qu’il a signé en mars. Le Times ajoute que Brighton considère le coût de transfert particulier comme le tarif standard pour les milieux de terrain centraux du plus haut calibre lors de la signature avec les principales équipes de Premier League.

Cet été, Declan Rice est passé de West Ham United à Arsenal dans le cadre d’un accord évalué à 134 millions de dollars. Dans un mouvement similaire très médiatisé en janvier, Chelsea a déboursé environ 137 millions de dollars pour sécuriser Enzo Fernandez de Benfica.

De Zerbi a demandé un nouveau joueur en cas de départ de Caicedo

Caicedo a participé au match amical de pré-saison de Brighton contre Brentford, qui s’est déroulé mercredi soir à Atlanta. Il était également sur le terrain pendant 58 minutes lors d’un autre match amical contre Newcastle United vendredi.

Le patron des Seagulls, Roberto De Zerbi, a précédemment déclaré que si Caicedo devait être vendu, ils devront lui trouver un remplaçant approprié : « Si vous me demandez ce que je voudrais, j’aimerais qu’il reste avec nous mais ce n’est pas le cas. mon travail. Mon travail consiste à dire à mon propriétaire que si Caicedo part, nous avons besoin d’un autre grand milieu de terrain important.

Photo: IMAGO / Colorsport