Moises Caicedo snobe un gros coup pour Liverpool … la structure du club est un problème, dit Jamie Carragher | Nouvelles du football

Jamie Carragher pense que le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo aurait dû être désigné comme le renfort prioritaire du milieu de terrain défensif de Liverpool cet été, et affirme que la structure actuelle du club devient un problème.

Vendredi, le club du Merseyside a accepté des frais de transfert record britanniques de 111 millions de livres sterling avec Brighton pour Caicedo, mais les Reds font face à une bataille pour débarquer l’Équatorien alors que le joueur veut rejoindre Chelsea.

La signature d’un milieu de terrain défensif pour remplacer les défunts Fabinho et Jordan Henderson s’est avérée une poursuite frustrante pour Liverpool au cours des quinze derniers jours, Carragher qualifiant l’approche du club de signer Romeo Lavia d ‘ »embarrassante » après avoir refusé de respecter la valorisation de 50 millions de livres sterling de Southampton.

Maintenant, il semblerait que Jurgen Klopp soit sur le point de rater Caicedo après avoir fait un tiret tardif pour rejoindre la course.

Carragher a dit Sports du ciel: « Quand vous pensez que Liverpool a besoin d’un milieu de terrain – ou de n’importe qui en Premier League – Moises Caicedo est l’un des noms qui vous saute aux yeux immédiatement.

« Pour être juste envers Chelsea, ils sont en lice depuis deux ou trois mois. S’il veut aller à Chelsea, et qu’il leur a donné sa parole et qu’il a déjà parlé au manager, il ne veut pas rompre cette promesse , alors vous pourriez dire « assez juste ».

« Liverpool est arrivé tardivement car ils ne voulaient pas payer un certain prix pour Romeo Lavia. Le prix pour Caicedo est élevé, mais Liverpool est probablement plus désespéré que Chelsea.

« Quand vous pensez aux chiffres maintenant pour un joueur de milieu de terrain, nous avons remis en question le prix d’Enzo Fernandez dans la fenêtre de transfert de janvier. Il a coûté 100 millions de livres sterling, puis Declan Rice est allé à Arsenal pour 105 millions de livres sterling, et Caicedo a été évalué à 111 millions de livres sterling. .

« Je veux désespérément qu’il vienne à Liverpool car le besoin de lui là-bas est probablement plus grand. Ça va être un coup dur. »

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, est résigné à perdre Caicedo. Chelsea n’est pas encore hors course et réfléchira à l’opportunité de faire une nouvelle offre car il est entendu que l’international équatorien de 21 ans préférerait passer à Stamford Bridge.

Klopp veut renforcer ses options au milieu du parc avec Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner qui ont également récemment quitté le club.

Ils ont signé l’ancien coéquipier de Caicedo à Brighton, Alexis Mac Allister, et Dominik Szoboszlai du RB Leipzig, mais ont raté Jude Bellingham, qui a rejoint le Real Madrid en juin dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 115 millions de livres sterling.

Klopp, dont l’équipe a raté la qualification en Ligue des champions après avoir terminé cinquième la saison dernière, a été discret lors de sa conférence de presse vendredi quant à savoir si Liverpool se renforcerait davantage – mais Carragher dit que l’absence d’un directeur permanent du football a sapé leur espère conclure toutes leurs affaires de transfert jusqu’à présent cet été.

« La propriété de Liverpool était disposée à sanctionner le record de transfert britannique en termes de recrutement de Caicedo, mais faire une telle offre sans savoir si le joueur veut venir n’est pas quelque chose qui est fait », a ajouté Carragher.

« Caicedo aurait toujours dû être la première option de Liverpool, et si vous ne pouviez pas l’avoir, alors, vous déménagez à Lavia comme deuxième option.

« On a l’impression que c’est presque dans le mauvais sens et ils devront peut-être maintenant retourner à Southampton et payer les 50 millions de livres sterling qu’ils veulent pour le joueur.

Liverpool n’a pas encore atteint l’évaluation de Romeo Lavia





« Nous ne devons pas oublier que Caicedo est un jeune garçon qui est poussé de pilier en poste. Il reçoit beaucoup de conseils de différentes personnes, donc tout ce qu’il décide doit être respecté.

« Liverpool a évidemment obtenu l’argent s’il veut pour Lavia, mais il s’agit de savoir s’il estime qu’il vaut 50 millions de livres sterling. La propriété de Liverpool a toujours été de savoir s’ils pensaient en avoir pour leur argent.

« S’ils sentent qu’ils doivent aller très loin, comme ils l’ont fait dans le passé avec Vigil van Dijk ou Alisson, alors ils le feront. S’ils sentent que quelqu’un en vaut vraiment la peine, ils le feront.

« L’argent n’a jamais été le problème à Liverpool, ils veulent juste le bon joueur au bon moment. Le plus gros problème pour Liverpool en ce moment pour faire des affaires n’est pas la propriété, c’est la structure du club.

« Cela a tellement changé au cours des 12 à 18 derniers mois, et à l’heure actuelle, Liverpool n’a pas de directeur permanent du football. [Jorg Schmadtke] est là sur une base temporaire car ils cherchent à occuper ce poste et ce n’est pas idéal. »

Redknapp : Je suis choqué que Caicedo ait refusé Liverpool, il aurait été parfait

Jamie Redknapp, ancien capitaine de Liverpool et spécialiste de Sky Sports, sur le podcast Essential Football:

« Je suis évidemment extrêmement biaisé dans celui-ci – mais c’est étonnant pour moi !

« Normalement, Liverpool gagnerait toujours, toujours celui-ci haut la main. Je pensais juste que c’était inévitable. Je me suis réveillé en tant que fan de Liverpool, très heureux avec celui-là. Mais ensuite, entendre la nouvelle qu’il a refusé Liverpool… quand je le vois dans une chemise Chelsea.

« Je pensais qu’il aurait fière allure dans ce kit rouge. Je pensais qu’il serait la signature parfaite pour Liverpool.

« Je reçois l’attraction de Chelsea. C’est un club énorme. Ils ont gagné tellement de choses au fil des ans. Mais je pense qu’en termes d’histoire des clubs, je suis étonné, surtout avec Caicedo rejoignant Alexis Mac Allister , j’ai pensé que ce serait un mouvement parfait.

« Cela rend certainement les choses intéressantes pour Southampton parce qu’ils vont dire: » OK, vous voulez Romeo Lavia, vous allez devoir payer le gros prix pour lui maintenant. Et ils vont cap à la main, au téléphone en leur disant , « Tu as toujours été notre premier choix et cela a été prouvé qu’il ne l’était pas ». Mais c’est parfois le football et je suis sûr qu’ils devront revenir, à cet égard. »