Moises Caicedo est sorti de nulle part pour être une force pour les clubs et les pays, incitant les équipes d'Europe et des États-Unis à en prendre note.

C’était d’abord Manchester United, puis les clubs en MLS, mais finalement, Brighton Hove et Albion ont remporté le tirage au sort Moises Caicedo. Le joueur de 19 ans très vanté rejoint les Seagulls d’Independiente del Valle pour un contrat jusqu’en 2025, Brighton battant certains des plus grands et des meilleurs d’Europe pour un joueur spécial d’un club très spécial.

Au cours des 15 dernières années, un minuscule club de la périphérie de la capitale équatorienne s’est imposé comme l’un des meilleurs endroits pour rechercher de jeunes talents. Independiente del Valle a une magnifique structure de jeunesse et a fait venir des entraîneurs spécialisés d’Espagne avec l’idée de produire des joueurs, de les placer dans la vitrine, de les vendre, puis de promouvoir la prochaine génération. Ils le font si bien que, remarquablement, ils peuvent passer par d’énormes transitions et un roulement d’équipe sans trop souffrir sur le terrain.

Moises Caicedo est le meilleur exemple à ce jour. Le milieu de terrain central est passé dans les rangs des jeunes et a été un élément clé de l’équipe qui a remporté le titre de la Copa Libertadores des moins de 20 ans. Pendant ce temps, Independiente del Valle remportait sa première pièce sérieuse d’argenterie senior, la Copa Sudamericana, à la fin de 2019.

Le deuxième milieu de terrain du côté – pas aussi défensif que le premier, pas aussi offensif que le troisième d’un trio central – était Alan Franco. Début 2020, Caicedo était la réserve de Franco; Franco a ensuite été vendu à l’Atletico Mineiro au Brésil, où il a bien fait du côté de Jorge Sampaoli. Moises Caicedo a alors été promu, mais la pandémie a frappé et il a dû attendre son heure.

Lorsque les Libertadores sont revenus à la mi-septembre, Caicedo n’a pas tardé à annoncer sa présence, avec un résultat dans la semaine d’ouverture qui a obligé tout le monde à s’asseoir. Le champion en titre Flamengo du Brésil a été battu 5-0 par Independiente del Valle et l’homme qui a lancé le bal, toujours, à deux mois de son 19e anniversaire, était Moises Caicedo.

Moises Caicedo, à gauche, n'a joué que quatre fois pour l'Équateur, mais ils en ont remporté trois.

Plus tôt dans l’année, il avait déclaré que son modèle était N’Golo Kante de Chelsea, même si son but contre Flamengo indiquait clairement qu’il pouvait aspirer à être bien plus qu’un spécialiste de la défense. Il a explosé avec habileté, athlétisme et intelligence – échangeant des passes, glissant sur le terrain et chronométrant parfaitement la course – pour dépasser l’attaquant et marquer avec une finition cool. Tout était fait pour avoir l’air si simple.

Le nouvel entraîneur de l’Équateur, Gustavo Alfaro, a été immédiatement enchanté. La qualification pour la Coupe du monde pour le tournoi 2022 a commencé environ trois semaines plus tard et Caicedo était directement dans la formation de départ – aux côtés d’Alan Franco au début, pour ensuite être choisi avant lui.

La carrière internationale de Caicedo jusqu’à présent consiste en des qualifications pour la Coupe du monde en Argentine et en Bolivie, et à domicile contre l’Uruguay et la Colombie – trois équipes qui ont fait les 16 dernières en Russie 2018, plus l’altitude extrême de La Paz. Et avec la même aisance tranquille qu’il a prise pour faire partie de la première équipe d’Independiente del Valle, Caicedo a immédiatement regardé à la maison, l’Équateur ayant remporté trois de ces quatre matchs et le faisant avec style.

Caicedo est le premier joueur né au 21ème siècle à marquer dans les éliminatoires de l’Amérique du Sud, jetant un coup d’œil de la tête contre l’Uruguay. Il se fixe également des objectifs avec des passes intelligentes, de petits films intelligents et des en-têtes imposants, ainsi que de monter et descendre le terrain comme un athlète pur-sang.

Il a subi une blessure musculaire contre la Colombie le 17 novembre et aurait probablement dû se retirer à la mi-temps, mais lui et toute l’équipe s’amusaient tellement dans la raclée 6-1 qu’il a joué à travers – il a peut-être a empiré les choses. C’était certainement dommage pour la Copa Libertadores qu’il ait été exclu des deux jambes contre le Nacional de l’Uruguay, qui n’a pas fait grand-chose mais s’est défendu pendant deux matches nuls sans but avant de remporter une séance de tirs au but. Nacional a ensuite regardé complètement hors de leur profondeur en quart de finale contre l’Argentine River Plate.

Si Moises Caicedo avait été en forme, Independiente del Valle aurait eu une bien meilleure chance de briser Nacional, il y aurait eu la perspective alléchante de deux jambes contre River Plate, et nous envisageons peut-être même maintenant la deuxième étape d’une demi-finale entre Independiente del Valle et Palmeiras du Brésil.

Cela aurait été une belle façon pour Caicedo de terminer son séjour au club qui l’a développé de manière si impressionnante. Mais l’histoire allait toujours se terminer par un déménagement le plus tôt possible et Independiente del Valle a préparé Moises Caicedo à gravir les plus hautes montagnes. La prochaine montagne pour le jeune est la Premier League.