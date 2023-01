Moisés Caicedo demande à quitter Brighton pour une “magnifique opportunité” ailleurs

Le milieu de terrain de Brighton Moisés Caicedo a exhorté le club à lui permettre de partir dans des messages publiés sur les réseaux sociaux vendredi, après qu’Arsenal a soumis une offre de 60 millions de livres sterling pour l’Équatorien qui a également intéressé Chelsea. L’équipe de Graham Potter a eu une proposition verbale de 55 millions de livres sterling pour le milieu de terrain rejetée ce mois-ci et Brighton a semblé déterminé à garder le joueur de 21 ans en janvier. Alors qu’Arsenal fait pression pour un accord et des négociations à un moment clé, le joueur semble prêt à s’éloigner des Seagulls avant la date limite de transfert de mardi. Fenêtre de transfert masculin janvier 2023 – toutes les offres des cinq meilleures ligues européennes Lire la suite « Je suis reconnaissant à M. [Tony] Bloom et Brighton pour m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j’ai toujours fait de mon mieux pour eux”, a écrit Caicedo. Le joueur de 21 ans s’est également adressé aux fans de Brighton en disant “J’espère qu’ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.” “Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d’aider le club à continuer à réussir”, a ajouté Caicedo. « Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs d’une éducation pauvre. Mon rêve est toujours d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur. Je suis reconnaissant à M. Bloom et à Brighton de m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j’ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur.

pic.twitter.com/QLiDyDrTGo – Moisés Caicedo (@MoisesCaicedo55) 27 janvier 2023 Les frais de transfert record actuels de Brighton reçus sont de 62 millions de livres sterling – 55 millions de livres sterling plus 7 millions de livres supplémentaires – de Chelsea pour l'arrière gauche Marc Cucurella en août 2022. Arteta a déclaré cette semaine qu'il souhaitait signer un nouveau milieu de terrain en raison d'une blessure au genou à Mohamed Elneny. Ce mois-ci, les chasseurs de titres de Mikel Arteta ont déjà fait venir Leandro Trossard de Brighton pour jusqu'à 26 millions de livres sterling, après que le Belge a fait une demande publique de départ via son agent. L'arrière central polonais Jakub Kiwior a également rejoint Spezia pour environ 22 millions de livres sterling, ajouts compris. Après la défaite de vendredi au quatrième tour de la FA Cup contre Manchester City, Mikel Arteta a balayé les questions sur Caicedo. "Vous savez que je ne ferai aucun commentaire sur les joueurs tant que rien ne sera fait", a déclaré le manager d'Arsenal. "Nous avons été assez actifs sur le marché", a ajouté Arteta. "Si quelque chose est disponible, le club est prêt à essayer, quand c'est raisonnable et, espérons-le, un joueur qui peut améliorer notre équipe." Leicester sont en pourparlers avancés pour signer l'ailier Tetê de Lyon. Le Brésilien avait été lié à Leeds mais le club du Yorkshire se concentre sur la tentative de retirer le milieu de terrain Weston McKennie de Juventus en prêt avec clause d'achat.

Bornemouth ont signé l’attaquant international ghanéen, Antoine Semenyo, de Bristol City pour un montant initial de 10 millions de livres sterling. Cette décision intervient au milieu d’informations selon lesquelles une autre cible offensive, Nico Jackson, restera à Villarreal en raison d’une blessure en cours.

loups ont un accord pour signer João Gomes de Flamengo pour 18 millions d’euros (15,8 millions de livres sterling) plus des add-ons, le club brésilien obtenant une clause de vente pour le milieu de terrain de 21 ans.

Forêt de Nottingham souhaitent prêter Keylor Navas à Paris Saint Germain. Le gardien de but est ouvert au mouvement mais son club décide de le sanctionner.