Moises Caicedo: Chelsea travaille sur un contrat britannique record de 115 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain de Brighton après le rejet de Liverpool | Nouvelles du football

Chelsea travaille activement sur un accord pour signer Moises Caicedo de Brighton pour des frais de transfert record britanniques de 115 millions de livres sterling après que le milieu de terrain a rejeté Liverpool.

Caicedo veut déménager à Stamford Bridge après avoir refusé la possibilité de rejoindre Liverpool, bien que les Reds aient accepté un record britannique de 111 millions de livres sterling avec Brighton.

Chelsea était prêt à offrir 100 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans, mais travaille maintenant à augmenter son offre à 115 millions de livres sterling, ce qui briserait les frais de transfert record britanniques payés par les Blues qui ont payé 106,8 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Enzo Fernandez de Benfica. en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville et Jamie Carragher discutent du bras de fer entre Chelsea et Liverpool au sujet du milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo



Caicedo devait se rendre à Liverpool pour un examen médical vendredi après que l’équipe de Jurgen Klopp eut une offre acceptée par Brighton après une date limite de minuit pour les offres jeudi.

Mais Caicedo a changé d’avis et a dit à Liverpool qu’il ne voulait pas rejoindre. Il est resté à Londres et a clairement indiqué qu’il ne voulait quitter Brighton que pour Chelsea, qui l’a poursuivi tout l’été.

Chelsea veut signer deux milieux de terrain cet été avec les Londoniens de l’ouest proches d’un accord avec Southampton sur la signature de Romeo Lavia, qui reste une cible de Liverpool.

Dimanche 13 août 16h00



Coup d’envoi 16h30





Une source a dit Sky Sports Nouvelles ils sont intéressés à signer à la fois Caicedo et Lavia.

Les développements surviennent le jour où les pourparlers entre Chelsea et Leeds United sur la signature de Tyler Adams ont échoué après que les parties n’ont pas pu parvenir à un accord.

Carragher : Coup dur pour Liverpool si Caicedo ne rejoint pas

Jamie Carragher de Sky Sports :

« S’il veut aller à Chelsea, et qu’il leur a donné sa parole et qu’il a déjà parlé au manager, ne veut pas rompre cette promesse, alors vous pourriez dire » assez juste « .

« Liverpool est arrivé tardivement car ils ne voulaient pas payer un certain prix pour Romeo Lavia. Le prix pour Caicedo est élevé, mais Liverpool est probablement plus désespéré que Chelsea.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, dit qu’il se prépare à vivre sans Moises Caicedo



« Je veux désespérément qu’il vienne à Liverpool car le besoin de lui là-bas est probablement plus grand. Ça va être un coup dur.

« Caicedo aurait toujours dû être la première option de Liverpool, et si vous ne pouviez pas l’avoir, alors, vous déménagez à Lavia comme deuxième option.

« On a l’impression que c’est presque dans le mauvais sens et ils devront peut-être maintenant retourner à Southampton et payer les 50 millions de livres qu’ils veulent pour le joueur. »

Redknapp : Je suis choqué que Caicedo ait refusé Liverpool, il aurait été parfait

Jamie Redknapp, ancien capitaine de Liverpool et spécialiste de Sky Sports, sur le podcast Essential Football:

« Je suis évidemment extrêmement biaisé dans celui-ci – mais c’est étonnant pour moi !

« Normalement, Liverpool gagnerait toujours, toujours celui-ci haut la main. Je pensais juste que c’était inévitable. Je me suis réveillé en tant que fan de Liverpool, très heureux avec celui-là. Mais ensuite, entendre la nouvelle qu’il a refusé Liverpool… quand je le vois dans une chemise Chelsea.

« Je pensais qu’il aurait fière allure dans ce kit rouge. Je pensais qu’il serait la signature parfaite pour Liverpool.

« Je reçois l’attraction de Chelsea. C’est un club énorme. Ils ont gagné tellement de choses au fil des ans. Mais je pense qu’en termes d’histoire des clubs, je suis étonné, surtout avec Caicedo rejoignant Alexis Mac Allister , j’ai pensé que ce serait un mouvement parfait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mauricio Pochettino fait le point sur l’approche de Chelsea pour Moises Caicedo et les plans du club pour le reste de la fenêtre de transfert



« Cela rend certainement les choses intéressantes pour Southampton parce qu’ils vont dire: » OK, vous voulez Romeo Lavia, vous allez devoir payer le gros prix pour lui maintenant. Et ils vont cap à la main, au téléphone en leur disant , « Tu as toujours été notre premier choix et cela a été prouvé qu’il ne l’était pas ». Mais c’est parfois le football et je suis sûr qu’ils devront revenir, à cet égard. »

Analyse : d’une adolescente en larmes à une star très demandée

À la suite de la sortie de la Coupe du monde de son pays l’année dernière, alors que d’autres joueurs s’envolaient vers des stations balnéaires haut de gamme, Moises Caicedo était de retour à Saint-Domingue, en Équateur, jouant dans un tournoi local sur le même terrain poussiéreux qu’il utilisait comme un garçon. .

Dans des images devenues virales dans le pays, on peut voir Caicedo, une étoile montante de la Premier League qui venait de devenir le plus jeune buteur équatorien lors d’une Coupe du monde, retrouver le filet, mais cette fois en tant que sonnerie du Caicedos FC, une équipe composé de membres de la famille élargie.

Son but, inscrit au premier poteau dans un environnement délabré, a aidé le Caicedos FC à remporter le tournoi et a été célébré par un bond, un coup de poing et un geste de reconnaissance envers les quelques centaines de spectateurs assis ou appuyés sur des clôtures autour du terrain.

« C’est Moises », a déclaré Miguel Angel Ramirez, l’ancien entraîneur de Caicedo dans son club d’enfance Independiente del Valle, à Sky Sports avec un sourire. « Retourner dans son village, dans sa famille, ses amis, jouer au football, aider tout le monde là-bas. Il n’oublie pas son peuple… »