Moises Caicedo aurait refusé Liverpool en faveur de Chelsea

Liverpool a conclu un accord avec Brighton pour signer le milieu de terrain équatorien Moises Caicedo, a déclaré vendredi le manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

L’accord vaut 110 millions de livres (140 millions de dollars), ce qui serait un montant record pour un transfert en Grande-Bretagne.

« L’accord avec le club (Brighton) est conclu », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture de Liverpool en Premier League à Chelsea dimanche.

Mais l’affaire est loin d’être conclue. Caicedo doit encore subir un examen médical et accepter des conditions personnelles, et le joueur a fait savoir qu’il ne rejoindrait que Chelsea, selon un rapport de Fabrizio Romano vendredi.

Si Liverpool est capable de faire changer d’avis Caicedo, cette décision achèverait une énorme refonte de l’intersaison du milieu de terrain de Liverpool, après l’arrivée d’Alexis Mac Allister – également de Brighton – et de Dominik Szoboszlai de Leipzig. Cinq milieux de terrain, notamment Fabinho et Jordan Henderson, ont quitté Anfield cet été.

Cela dépasserait les frais initiaux de 100 millions de livres, plus les suppléments, qu’Arsenal a payés à West Ham pour Declan Rice le mois dernier. Ces frais initiaux étaient les mêmes que la somme record britannique que Manchester City a payée à Aston Villa pour Jack Grealish en 2021.

Il poursuit une ascension extraordinaire et rapide pour Caicedo, qui n’a joué qu’une saison complète pour Brighton après avoir rejoint le club équatorien Independiente del Valle en 2021. Il a passé la première moitié de la saison 2021-22 en prêt à Beerschot en Belgique.

Il est rapidement devenu l’un des milieux de terrain les plus recherchés du football anglais, Chelsea conservant un intérêt de longue date et faisant plusieurs offres cette intersaison – pour être apparemment battu à la signature de Caicedo par Liverpool.

Caicedo est un milieu de terrain défensif qui est bon sur le ballon, couvre rapidement le terrain et est un presseur intense. Ce sont tous des attributs souhaités par le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qui espère que son milieu de terrain remanié pourra déclencher une nouvelle offre pour le titre après que son équipe ait terminé en dehors des quatre premiers la saison dernière.

Si le transfert se concrétise, Brighton aura reçu environ 150 millions de livres (190 millions de dollars) de Liverpool cet été pour Mac Allister et Caicedo, poursuivant sa politique d’achat à bas prix – en utilisant son enviable réseau mondial de repérage – et de vente à des prix élevés.

Reportage de l’Associated Press.

