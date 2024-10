Mois de sensibilisation au cancer du sein : Krista Wesley, technologue principale en mammographie

Krista Wesley est la technologue principale en mammographie à l’Hôpital territorial Stanton.

Krista a grandi à Yellowknife, où elle a obtenu son diplôme de l’école secondaire Sir John Franklin. Elle a fréquenté le SAIT en technologie radiologique médicale en 2006 et a obtenu son diplôme en 2008. En 2010, elle est retournée à Yellowknife après avoir travaillé comme technologue en rayons X à Lethbridge, en Alberta, pendant quelques années.

Elle a commencé à travailler au service de mammographie en 2011 et a vraiment apprécié son temps passé au sein du programme. Elle aime passer son temps libre avec sa famille, conduire ses enfants vers et depuis les activités et le curling.

En 2024, on estime qu’en moyenne, 84 Canadiennes recevront chaque jour un diagnostic de cancer du sein.

Si vous ou un membre de votre famille avez déjà eu un cancer, ou si vous présentez des signes ou symptômes inhabituels, discutez de vos options de dépistage du cancer avec votre fournisseur de soins de santé. Les tests de dépistage aident à détecter le cancer à un stade précoce et améliorent les chances de réussite du traitement.

Pour plus d’informations :