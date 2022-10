Mois de l’histoire des Noirs : Sara Misir a changé de carrière après s’être fracturé le crâne et a été la première femme antillaise à courir pour la Formule Femme

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sara Misir explique comment un accident d’équitation a conduit à une carrière inattendue dans le sport automobile, alors qu’elle est devenue la première pilote de voiture de course jamaïcaine à concourir sur la scène internationale.

Sara Misir, la première coureuse jamaïcaine de Formula Woman, révèle son incroyable histoire, discute de son parcours inhabituel dans le sport, fait face à des obstacles et donne des conseils aux jeunes générations qui souhaitent suivre sa voie.

Misir raconte Sky Sports Nouvelles comment sa carrière dans le sport automobile a commencé. “Ça a été un long voyage. J’ai commencé quand j’avais quatre ans, en fait dans l’équitation. Et ça a été ma première passion.

“C’était mon rêve d’aller aux Olympiques et je m’entraînais pour les Jeux panaméricains quand j’avais 16 ans. Malheureusement, j’ai eu un petit accident, donc j’ai eu un petit changement dans le sport”, a déclaré le 24 ans qui a parlé à Sky Sports Nouvelles de Silverstone.

Elle explique le passage de l’équitation au sport automobile après son tragique accident à l’âge de 16 ans et comment elle est revenue au sport après une convalescence qui a duré six mois. “Je m’entraînais pour les Jeux panaméricains et mon cheval et moi étions en train de nous échauffer un matin.

“Nous faisions notre routine de saut normale, nous nous préparions pour la compétition. Et il a trébuché sur un saut et malheureusement, j’étais à moitié absent, alors j’ai sauté et l’ai effrayé.

“Il s’est retourné et a donné des coups de pied et j’ai reçu un coup de pied au visage par mon cheval. C’était une convalescence d’environ six mois. J’avais disloqué ma mâchoire et mon crâne était fissuré en deux.”

Elle ajoute: “C’était un événement traumatisant à surmonter. Et avec ça, c’était une opération de neuf heures. Quand je suis arrivée à l’hôpital, c’était une façon intense de passer d’une athlète de haut niveau à la capacité de faire dans les escaliers sans avoir à faire une pause à mi-chemin.”

La coureuse de Formula Woman dit qu’elle avait la “mâchoire fermée” et qu’elle avait suivi un régime liquide pendant cinq mois.

Cherchant à faire carrière dans l’équitation professionnelle, elle a pris du recul par rapport au sport après avoir subi une autre blessure : “Environ sept mois plus tard, j’ai repris le cheval et j’ai recommencé à m’entraîner. Malheureusement, j’ai été repoussé et je me suis cassé l’épaule de moitié cette même année.”

La première passion sportive de Sara Misir était l’équitation avec l’espoir d’aller aux Jeux Olympiques

Misir partage le moment où son père l’a initiée au sport automobile : “C’était donc beaucoup en un an. Et mes parents m’ont regardé et ont dit : ‘Faisons juste une petite pause et détendons-nous une seconde.’

“Alors, mon père avec une longue histoire dans le sport automobile, m’a fait découvrir le karting, il a dit : ‘Essayez juste ça en attendant, c’est compétitif, à haute adrénaline, vous allez adorer.’

“Et il avait raison. J’en suis immédiatement tombé amoureux. J’ai commencé le karting, mais c’était une relation amour-haine parce que vous imaginez que je m’entraînais à l’équitation depuis l’âge de quatre ans et je l’ai entraîné toute ma vie. .”

Elle ajoute : “Je montais sur le podium, je voyageais en Amérique du Sud pour représenter la Jamaïque, puis tout d’un coup, je suis entrée dans un tout nouveau sport à 18 ans avec des gens qui couraient depuis l’âge de quatre ou cinq ans. vieux qui savait déjà tout.

“Mais j’avais un bon réseau de soutien, qui me poussait à continuer. Et il y a eu tellement de fois que j’ai voulu arrêter.

“Mais, avec ce village autour de moi, cela m’a vraiment permis d’arriver là où je suis aujourd’hui.”

Suite au tragique accident de Sara Misir, elle s’est découvert une nouvelle passion pour le sport automobile

Misir a expliqué le plaisir de poursuivre une carrière dans le sport automobile : “C’est l’aspect mental de la course que j’aime, votre tête-à-tête avec les gens. C’est presque comme un jeu d’échecs où vous devez choisir où passer, choisir comment le faire. Vous devez regarder votre adversaire, voir s’il est plus agressif et lire comment il conduit.

“J’adore ça parce que peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Je comprends qu’entre les hommes et les femmes, vous avez les avantages génétiques en tant qu’homme.

“Cependant, dans une voiture de course, c’est un jeu d’esprit. Il s’agit plus de savoir qui a l’expérience ou qui peut mieux lire la piste ou qui peut performer à des performances optimales et avoir cette attention, cette relaxation et cette concentration.”

Misir révèle les impacts de haute intensité que le sport automobile a non seulement sur votre esprit mais aussi sur votre corps : “Les gens disent, ‘vous vous asseyez simplement dans une voiture et vous conduisez.’ Et c’est tellement plus que ça, j’ai participé à une journée de course où j’ai perdu près de six livres.

“Je suis allé voir ma nutritionniste, et elle m’a dit que j’avais brûlé environ 9 000 calories en une journée et c’était sans aller à la gym.

“Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu.”

Lorsqu’on lui a demandé comment elle concilie sa vie professionnelle, sociale et scolaire, elle a répondu : “Honnêtement, cela a été un autre grand défi pour moi car, en janvier de cette année, j’étais à l’école pour faire ma maîtrise. J’avais ma routine, c’était structuré. J’allais en Jamaïque pour les trois ou quatre courses par an du championnat jamaïcain et c’était très calme.

“Puis je suis entrée dans Formula Woman, et j’ai réalisé que si je voulais me lancer dans ce rêve, je devais le faire. Tout ou rien.

“Alors, j’ai pris une année sabbatique de l’école et j’ai quitté mon travail et je leur ai dit:” Écoutez, j’y vais. “”

Misir est la première pilote de sport automobile des Caraïbes dans son domaine. Elle a déclaré: “En tant que première femme des Caraïbes à en sortir, cela a été un tel honneur parce que j’ai eu une telle impression sur les gens.

“Quand je retourne en Jamaïque, tant de femmes, d’enfants et de filles viennent me voir et me disent : “Moi aussi, je veux courir.””

“Et ils voient que c’est possible. Avant, il y avait une telle stigmatisation et cela semblait impossible. Et je peux ouvrir la porte et montrer à la jeune génération que ce n’est pas parce que cela semble impossible que cela l’est.”

“Si vous faites toujours ce que vous pouvez, vous ne serez jamais plus que vous n’êtes.”

Sara Misir partage qu’elle aspire à suivre les traces de Lewis Hamilton

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait la diversité dans le sport, Misir a déclaré: “C’est déjà une transition si difficile d’aller en tant que femme dans un sport dominé par les hommes et de devoir ajouter de la diversité à cela.

“Cela en fait un obstacle tellement plus grand. Mais j’espère vraiment montrer que ce n’est pas aussi intimidant que ça en a l’air. Et oui, le monde de la course est comme un réservoir de requins. C’est possible, mais rien n’est impossible. Si tu mets le pied à terre, ça va arriver.

“Je dois dire que Lewis Hamilton fait un travail tellement incroyable. Je l’ai toujours trouvé une personne formidable à suivre et à suivre ses pas. Je l’ai toujours admiré pour sa modestie, son respect des autres et sa gratitude et ne jamais perdre d’où il vient.”

Misir partage ses ambitions pour l’avenir. “J’adorerais entrer dans la série GT3 et aller plus loin dans ma carrière, mais je me concentre principalement sur le processus en ce moment et je travaille aussi dur que possible pour m’assurer que j’apprends tous les jours”, ajoute-t-elle.

“Commencez à prendre les bonnes décisions, découvrez le type d’éducation dont vous avez besoin pour y arriver, il s’agit simplement de ne pas abandonner.”

Jahee Campbell-Brennan est un ingénieur automobile de course qui a parlé à Sky Sports Nouvelles sur son parcours dans l’industrie, de son travail chez Ford à la création de sa propre entreprise.

Campbell-Brennan a également mentionné certains des obstacles au début de sa carrière dans le sport automobile. Il a déclaré : “Alors, quand j’ai réalisé que je voulais faire un petit tournant dans ma carrière et me diriger vers le sport automobile, il y avait plusieurs obstacles, comme certaines universités étant plus favorisées par l’industrie.

“Il y a toujours ce problème où vous êtes seulement aussi bon que votre CV. Donc, après avoir passé du temps dans l’espace automobile et ensuite vouloir travailler dans la dynamique et l’aérodynamique des véhicules, ce dans quoi je me spécialise, il y a eu de nombreuses fois où parce que ce n’était pas sur mon CV, même si j’avais fait beaucoup de formation et de préparation pour moi-même, je me heurtais en quelque sorte à des obstacles dans ce sens.”

Comment a-t-il surmonté ces obstacles ? : “C’est encore un travail en cours. Je suis assez loin de là où je veux être à long terme.

“Il s’agit donc simplement de vous mettre dans les bons espaces, d’avoir les bonnes conversations. De toute évidence, avec l’ingénierie, vous ne saurez jamais tout.

“Donc, il y a beaucoup de développement professionnel continu, c’est juste une sorte de processus qui, je pense, lorsque vous êtes suffisamment déterminé, vous continuerez à avancer dans la bonne direction.”

Jahee Campbell-Brennan, directeur de Wavey Dynamics, révèle avoir relevé le défi de créer sa propre entreprise

Ayant précédemment travaillé pour Ford, il a également relevé le défi de passer d’une grande entreprise à relever le défi de créer sa propre entreprise.

“C’était une transition intéressante. Donc, j’avais l’habitude de contracter là-bas et après environ quatre ans, ça s’est en quelque sorte terminé.

“Pendant un certain temps auparavant, j’avais pensé à vouloir apporter un changement, mais je ne savais pas vraiment comment le faire. Donc, compte tenu de mon expérience et d’avoir fait face à de nombreux obstacles auxquels les gens derrière moi continueront de faire face , je ne les ai pas tous surmontés, mais j’ai une bonne compréhension d’eux et les meilleures solutions pour eux.”

Le rapport de la Commission Lewis Hamilton travaille à l’amélioration de la représentation des Noirs dans le sport automobile britannique

Le rapport de la Commission Lewis Hamilton publié en 2021 déclarait : “Les arguments en faveur de la diversification du sport automobile sont clairs et le moment est venu de changer.” Après avoir aidé à travailler sur ce rapport, Campbell-Brennan a mis en place un cadre pour identifier certaines des raisons pour lesquelles il y a un manque de diversité dans le sport automobile.

“Je travaille avec Motorsport UK sur leur comité de diversité raciale pour les consulter sur les initiatives qui seraient efficaces à ce niveau.”

Il a également dit Sky Sports Nouvelles sur l’importance de la représentation : “C’est important parce que si vous pouvez voir quelqu’un qui vous ressemble, qui vous ressemble, qui pense comme vous, cela peut vraiment vous inspirer à vouloir être comme lui.”