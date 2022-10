Mois de l’histoire des Noirs : pourquoi si peu de personnes des communautés noires et asiatiques se baignent ? | Actualités Actualités

La première nageuse noire olympique de Grande-Bretagne, Alice Dearing, présente le documentaire en quatre parties Aquaphobia avec des interviews exclusives du monde entier

Le documentaire Aquaphobia enquête sur les inégalités dans l’eau et pourquoi si peu de personnes issues des communautés noires et asiatiques nagent. Il explore les mythes et les stéréotypes, la natation comme compétence vitale, interviewe des pionniers et examine la prochaine génération pour voir s’il y aura plus de diversité dans la natation d’élite.

La série en quatre parties est présentée par Alice Dearing, qui est devenue en 2021 la première nageuse britannique noire à participer aux Jeux olympiques. En tant que co-fondateur de la Association de natation noireDearing voyage à travers le pays pour écouter une variété d’expériences de première main.

Les statistiques de Sport England montrent que 95 % des adultes noirs ne nagent pas et 80 % des enfants noirs ne nagent pas. Pour les communautés asiatiques, il est de 93 % et 78 % respectivement. Pourquoi si peu de gens décident de nager ?

La nageuse de marathon Alice Dearing est la première nageuse noire à se qualifier et à concourir pour l’équipe GB aux Jeux Olympiques

Dearing examine les mythes et les stéréotypes entourant la diversité dans la natation et les sports aquatiques. Le documentaire explore les obstacles et les expériences réelles d’un éventail de personnes parmi les chercheurs, les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et les militants.

L’impact des personnes ne sachant pas nager a également des conséquences tragiques dans le monde entier. L’Organisation mondiale de la santé affirme que la noyade est l’une des principales causes de décès dans le monde chez les jeunes. Que font les organisations et les communautés pour sauver des vies en 2022 ?

Le manque de diversité dans la participation se reflète également dans la natation d’élite. Le documentaire entend les expériences des quelques pionniers de la natation et rencontre la prochaine génération d’athlètes britanniques qui espèrent créer l’histoire. Il examine également d’autres sports aquatiques pour voir les progrès réalisés et comment l’avenir pourrait être très différent.

Épisode un

Alice Dearing présente la première partie du documentaire Aquaphobia qui examine les mythes et les stéréotypes, les dernières recherches révolutionnaires et les obstacles empêchant les communautés noires et asiatiques de nager au Royaume-Uni

La première partie revient sur l’histoire de la diversité en natation et Professeur Mike Tipton de l’Université de Portsmouth explique le travail révolutionnaire effectué pour étudier les facteurs qui affectent la capacité d’une personne à nager, y compris la densité osseuse.

La relation avec l’eau pour les communautés noires est étudiée et Dearing examine l’histoire pour voir si cela pourrait être un facteur expliquant les inégalités dans la natation. Chercheur Docteur Tiffany Quash de Washington parle de la façon dont les femmes noires interagissent avec l’eau et comment elle sensibilise les États-Unis.

Coiffeur Suzette Pirès explique pourquoi l’utilisation du chlore dans les piscines est un obstacle pour de nombreux Noirs alors que Danielle Obéprésident de la Black Swimming Association, explique ce que l’organisation essaie de réaliser et comment elle pourrait créer un changement permanent.

Et l’ancien nageur jamaïcain-britannique Michel Gunning révèle son parcours personnel de l’enfance à la natation d’élite pour voir s’il y a des thèmes familiers qui empêchent les gens comme lui de nager.

Épisode deux

Dearing présente la deuxième partie du documentaire Aquaphobia qui examine la relation que des communautés ethniquement diverses entretiennent avec l'eau, avec des visites au RNLI, au RLSS et à une école de natation à Londres visant à faire tomber les barrières

La deuxième partie examine la natation en tant que compétence vitale et entend l’histoire de Jennifer Holmes dont le fils de 13 ans Genèse Holmes noyé à l’été 2014.

Dearing se rend à Newhaven dans le Sussex pour rencontrer la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) pour en savoir plus sur leur travail pour sauver des vies dans l’eau et obtenir des conseils de sécurité pour toute personne en danger dans l’eau. Nous voyons également le travail effectué dans les communautés par la Royal Life Saving Society qui veut sauver des vies en tant que bénévole Barochia de Bhavik explique comment ils aident les gens à se trouver dans, sur ou autour de l’eau.

Abéna Gris est l’une des rares personnes ethniquement diverses à être propriétaire d’une école de natation. Travaillant avec des enfants et avec plus d’une décennie d’expérience dans l’autonomisation des enfants et des adultes, elle occupe une position unique pour analyser l’aquaphobie. L’épisode deux entend également des parents qui expliquent pourquoi ils ont amené leurs enfants à des cours de natation et expliquent en quoi c’était différent pour leur génération.

Épisode trois

La troisième partie d'Aquaphobia s'adresse aux pionniers de la natation au Royaume-Uni et aux États-Unis et examine les expériences de la prochaine génération d'athlètes d'élite diversifiés s'entraînant à Manchester

Kévin Burns est entré dans l’histoire aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 lorsqu’il est devenu le premier nageur noir britannique à participer aux Jeux olympiques. Dans une interview exclusive, il raconte comment un accident l’a aidé à se mettre à la natation et à entrer dans l’histoire. Il explique pourquoi chaque enfant devrait apprendre à nager.

Cullen-Jones est un double champion olympique des États-Unis dont la première médaille d’or a été aux côtés de Michael Phelps dans le relais 4 × 100 mètres nage libre. Il se souvient de son ascension vers la natation d’élite et du rôle que ses parents ont joué pendant qu’il grandissait.

Au centre aquatique de Manchester, nous entendons parler de Jessica Calderbank et Reuben Rowbotham-Keating qui visent à être la prochaine génération de nageurs d’élite noirs à participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Et avec l’inclusivité dans la natation à l’honneur récemment, nous parlons aux co-fondateurs de Casquette d’âme qui conçoivent des bonnets spécifiquement pour les cheveux afro. La Fina, l’instance dirigeante des sports nautiques, a annulé sa décision le mois dernier, ce qui signifie que les plafonds sont désormais autorisés dans les compétitions de niveau élite. Sera-ce le début d’une natation plus inclusive et plus égalitaire pour tous ?

Épisode 4

La dernière partie du documentaire sera disponible sur les plateformes numériques Sky Sports à partir de mardi et se penche sur d’autres sports aquatiques en dehors de la natation pour voir les progrès réalisés et si quelque chose pourrait changer dans un proche avenir.

Il présente des entretiens avec un marin paralympique britannique Alexandra Richam et Kieran Langridge de London Youth Rowing qui explique comment son organisation a apporté un sport à divers jeunes enfants malgré sa réputation comme étant pour un petit groupe d’élite. Et nous rencontrons Adya Misra qui a pris sur elle de rendre l’eau plus accessible aux personnes des communautés sud-asiatiques. Quel est l’impact d’initiatives comme celle-ci ?

Regardez les trois premières parties d’Aquaphobie présentées par Alice Dearing en visionnant les vidéos de cette histoire ci-dessus.