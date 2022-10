Mois de l’histoire des Noirs: Leon Edwards raconte l’histoire de l’UFC et laisse un héritage en dehors de l’octogone | Nouvelles MMA

Leon Edwards est entré dans l’histoire en août lorsqu’il a décroché le titre des poids welters de l’UFC, mais maintenant, le joueur de 31 ans veut laisser un héritage en dehors de l’octogone.

Son KO au cinquième tour de Kamaru Usman – vengeant une défaite par décision contre le même adversaire en 2015 – à l’UFC 278 l’a vu devenir le premier champion britannique noir de l’histoire de l’organisation et le premier champion né en Jamaïque également.

Edwards, qui doit affronter Usman dans une trilogie en mars de l’année prochaine, espère que sa victoire déterminante pour sa carrière lui permettra de devenir un modèle influent en Grande-Bretagne et dans son pays natal.

“Cela signifie le monde pour moi – et je suis aussi le premier champion né en Jamaïque, cela signifie aussi beaucoup pour moi”, a déclaré Edwards. “Ces deux titres à eux seuls appartiennent à l’histoire.

“Dieu m’interdit d’aller là-bas et de perdre – pas contre Usman – quelque part sur la ligne. C’est toujours écrit dans l’histoire.

“Maintenant, je veux utiliser ma plateforme pour aider et motiver d’autres personnes et montrer qu’elles peuvent réaliser des choses en venant de milieux défavorisés, mère célibataire issue des luttes.

“Cela signifie le monde pour moi d’être le premier champion britannique noir de l’UFC et le premier champion né en Jamaïque.”

Nous parlons au champion de l’UFC Leon Edwards de la trilogie Kamaru Usman, Jorge Masvidal et Conor McGregor



L’ascension d’Edwards pour devenir champion de l’UFC a commencé lorsqu’il a commencé les arts martiaux mixtes à l’âge de 17 ans, mais jusqu’à ce moment-là, il avait enduré une éducation difficile, d’abord à Kingston, puis après avoir déménagé dans ce pays pour vivre à Birmingham à l’âge de neuf ans. .

Il veut aider plus de jeunes à transformer leur vie et a travaillé avec l’UFC et d’autres combattants Darren Till et Jimi Manuwa dans le cadre d’un projet de mentorat pour les jeunes.

“Je veux emprunter cette voie pour essayer d’élever mon peuple et ces gens en général”, a déclaré Edwards. “Et j’ai déjà lancé des organisations caritatives et je me suis associé à l’UFC pour créer une organisation caritative liée aux crimes au couteau.

“J’ai perdu des amis à cause du crime et aussi d’avoir été tué à cause du crime, donc c’est une passion pour moi et je fais aussi beaucoup de charité en Jamaïque.

“Je ne peux pas oublier les racines. Je retourne en Jamaïque en novembre pour essayer d’utiliser les arts martiaux mixtes pour redonner à ma communauté où j’ai grandi.”

Edwards n’a pas oublié son parcours difficile jusqu’au sommet de l’échelle de l’UFC et n’a pas l’intention de le faire un jour.

Plus important encore, il espère pouvoir inspirer les autres à apporter des changements positifs.

“Je pense que ce serait un péché pour moi d’obtenir ce poste juste pour oublier d’où je viens”, a déclaré Edwards. “Vous devez le découvrir par vous-même, et j’essaie de revenir en arrière et de tendre la main et d’essayer d’aider.

Le champion de l’UFC Leon Edwards démontre son coup de pied gagnant qui a éliminé Kamaru Usman sur un mannequin dans le studio Soccer AM



“Je peux en aider un ou deux, je suis content de ça. Tout le monde ne va pas m’écouter et dire ‘Oh ouais, j’ai changé ma vie’.

“Mais si un ou deux ont changé une vie et peuvent faire plus de leur vie, je suis d’accord avec ça.”