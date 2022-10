Mois de l’histoire des Noirs : la légende du dard Deta Hedman présente Black Arrows : The Next Generation | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Deta Hedman explore la diversité des fléchettes dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs

La pionnière et légende Deta Hedman examine la diversité des fléchettes, s’adressant aux joueurs dans les écoles et les centres de jeunesse alors qu’elle explore comment l’avenir du sport peut changer pour le mieux.

Les fléchettes sont essentiellement un jeu de pub qui a progressivement supprimé ses attributs de classe ouvrière et s’est transformé en une industrie de plusieurs millions de livres.

Le prix en argent a peut-être attiré des concurrents du monde entier, mais on a le sentiment que le sport n’a pas encore attiré ceux des minorités ethniques.

Hedman est un pionnier non seulement pour les fléchettes féminines, mais aussi pour les personnes d’origine afro-caribéenne, aux côtés du pionnier Ray Cornibert et du n ° 1 africain Devon Petersen.

L’Américain Leonard Gates suivra les traces de Hedman, Cornibert et Petersen après avoir marqué l’histoire en remportant le championnat nord-américain de fléchettes. Il se rendra à Alexandra Palace en décembre pour disputer le championnat du monde.

L’accomplissement de Gates n’est pas suffisant et il reste encore beaucoup à faire pour inspirer la prochaine génération, selon Hedman.

“Le programme porte sur la diversité dans les fléchettes car il n’y a pas beaucoup de personnes d’origine afro-caribéenne dans le jeu. Nous avons voyagé à travers le pays pour découvrir pourquoi il n’y a pas assez de personnes qui prennent le jeu”, a déclaré Hedman, surnommée “The Heart of Darts” en raison de son travail avec l’association caritative qui offre un soutien aux enfants handicapés.

“C’est beaucoup de travail à faire. Nous sommes allés dans quelques écoles de Greenwich et de l’est de Londres pour savoir si les enfants avaient entendu parler des fléchettes et s’ils y avaient joué.

“Certains d’entre eux en avaient entendu parler, mais ils ne l’ont jamais fait, donc ça va être un long processus qui pourrait durer jusqu’à 10 ans. Il s’agit d’aller dans les écoles et les académies pour inspirer les enfants de différentes races.

“À l’époque de mon époque – j’existe depuis quatre décennies – c’était un jeu d’ouvrier avec beaucoup de pubs et pour être juste, presque aucun Noir n’entrait dans les pubs à l’époque, mais les choses ont changé à présent.

“Une grande partie est sortie du pub lui-même, vous avez donc plus de clubs et d’académies qui permettent aux gens de se sentir plus à l’aise et détendus pour jouer au jeu.”

Hedman, née en Jamaïque, a déménagé en Angleterre à l’âge de 14 ans et n’a pas tardé à se mettre aux fléchettes

Le vétéran d’origine jamaïcaine possède un curriculum vitae incroyable, ayant amassé plus de 200 titres au cours d’une carrière s’étalant sur plus de quatre décennies.

Elle a été la première femme de l’histoire du dard à enregistrer une victoire télévisée contre un adversaire masculin, renversant Aaron Turner à l’Open du Royaume-Uni en 2005, et elle a brisé les barrières depuis qu’elle a commencé le sport au milieu des années 80, défiant le statu quo au sein d’un club blanc. , milieu dominé par les hommes.

L’ancienne numéro 1 mondiale Hedman n’est pas étrangère au racisme, ayant subi des abus pendant son temps en tant que joueuse qui l’ont finalement forcée à s’éloigner du jeu.

Hedman a rappelé comment elle s’est lancée dans les fléchettes en disant: “Jouer contre mes frères de 301 double-in-double-out a fait avancer mon jeu beaucoup plus rapidement qu’il ne le ferait normalement.

“Quand ma mère préparait le déjeuner, nous allions tous au pub, mettions ton nom au tableau, crachions ton tour et ensuite tu essayais de rester sur le tableau aussi longtemps que possible. C’est comme ça que j’ai eu dans le jeu correctement.”

“Profitez et continuez, la pratique rend parfait et fixez-vous de petits objectifs.” Les conseils de Hedman aux enfants de différentes origines ethniques

“Je suis là depuis longtemps, mais l’une des choses à propos de ce programme sur la diversité est de montrer ce que vous pouvez réaliser si vous y mettez votre esprit et c’est comme n’importe quel sport parce que vous allez vouloir le faire, profiter puis travaillez dur. Si vous faites cela, vous en récolterez les fruits », a déclaré Hedman.

“Les fléchettes manquent de modèles afro-caribéens, mais si vous commencez à avoir plus de joueurs venant d’horizons différents, vous aurez plus de filles et de garçons qui entreront dans le jeu. Ça avance. Comme tout, ça va prendre du temps.”

