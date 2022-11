Mois de la sensibilisation au diabète – Ce que les aînés doivent savoir – Shaw Local

Novembre est le mois de la sensibilisation au diabète, et c’est le bon moment pour les personnes âgées d’en apprendre davantage sur la maladie et sur la façon de la prévenir. Le diabète est une maladie chronique qui, si elle n’est pas prise en charge, peut entraîner de graves complications de santé telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance rénale et la cécité. La bonne nouvelle est que les personnes âgées peuvent réduire leur risque de développer le diabète en modifiant leur mode de vie. Voici certaines choses que les personnes âgées devraient savoir sur le diabète.

Qu’est-ce que le diabète ?

Le diabète est une condition avec trop de sucre dans le sang. Le sucre est un type de glucide que le corps métabolise en énergie. Les personnes atteintes de diabète ne fabriquent pas suffisamment d’insuline ou ne peuvent pas l’utiliser correctement. L’insuline est une hormone produite dans le pancréas qui aide le corps à transformer le sucre. Le résultat est une accumulation de sucre dans le sang plutôt que d’être utilisé comme énergie.

Symptômes du diabète

Les symptômes du diabète de type 1 et 2 sont similaires. Ils comprennent une soif accrue, des mictions fréquentes, de la fatigue, une vision floue, des plaies à cicatrisation lente et des infections. Vous devriez consulter votre médecin pour un test de glycémie si vous présentez l’un de ces symptômes.

Prévenir le diabète

Les changements de mode de vie et l’ajout d’activité physique peuvent prévenir le diabète de type 2. Une alimentation saine et nutritive, le maintien d’un poids santé et une activité physique régulière peuvent tous contribuer à prévenir le diabète de type 2.

Vitamines pour les personnes âgées atteintes de diabète

Certaines vitamines et minéraux peuvent aider à gérer le diabète. Ceux-ci incluent la vitamine D, B12, le calcium et le fer. Discutez avec votre médecin des vitamines et des suppléments qui pourraient vous convenir.

Les personnes âgées qui gèrent le diabète devraient travailler avec leur équipe de soins de santé pour élaborer un plan d’autosoins. Ce plan peut inclure des médicaments, une surveillance régulière de la glycémie et des changements de mode de vie sains. En comprenant le diabète et en prenant des mesures pour le prévenir, les personnes âgées peuvent profiter d’une vie plus saine.

