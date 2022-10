Mois de la sensibilisation au cancer du sein – Shaw Local

Chaque année, octobre est Mois de la sensibilisation au cancer du sein .

Alors que beaucoup de gens reconnaissent également octobre comme le cœur de l’automne et de la célébration d’Halloween, le mois entier est consacré à une cause bien plus importante. Commémoré par la couleur rose dans les publicités, les uniformes de sport et d’autres points de vente, le Mois de la sensibilisation au cancer du sein est une campagne visant à unir les gens du monde entier pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein.

Le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes, bien que les hommes puissent également le développer. 1 femme sur 8 sera diagnostiquée, et il existe plusieurs types de maladie.

Pour les personnes âgées, les risques de cancer du sein augmentent avec l’âge. Les types les plus courants chez les personnes âgées de 70 ans et plus sont le carcinome canalaire invasif (IDC) et le carcinome lobulaire invasif (ILC). Bien que ceux-ci se produisent dans des domaines différents, ils sont traités de la même manière.

Comme pour tout cancer, la détection précoce est importante et la clé de la guérison. C’est un domaine où une résidence avec services de soutien peut être d’une grande aide. Avec des services personnels tels que le bain, l’hygiène, la surveillance de la santé et les évaluations infirmières disponibles pour les résidents, la santé globale est prise en charge, y compris les chances de détecter tout symptômes du cancer du sein .

Le Mois de la sensibilisation au cancer du sein vise à se concentrer sur la détection et le traitement de la maladie, tout en aidant les autres à diffuser des informations utiles et à apporter un soutien aux individus et aux communautés.

Pour plus d’informations sur le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, y compris des liens et des directions vers des ressources et du soutien, visitez nationalbreastcancer.org .

Pour plus d’informations sur les avantages pour la santé, la société et le style de vie d’un centre de vie avec services de soutien comme Heritage Woods of Batavia, visitez notre site Internet ou appelez-nous au 630-406-9440.

